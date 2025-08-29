Ny dator inför BF6 15-20K

PangarN
Hej,
Har länge varit behov att köpa ny dator och när jag såg BF6 så fick jag tummen ur att nu måste jag verkligen köpa ny dator. Har en budget på 15-20k och tanken är att jag även ska köpa en ny huvudskärm och kollade runt lite på komponenter men kände att jag behöver nog mer expertis hjälp. Är jäkligt sugen dock på att köpa ett chassi ifrån Fractal Design då deras chassi verkar jäkligt stilrena och bra. Skulle även uppskatta tips på någon bra och prisvärd 24 tum skärm.
15-20k för skärm+dator ?
AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 32GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM
Aa precis kan sträcka mig några tusen ifall det är något bra
