Ny dator inför BF6 15-20K

Hej,

Har länge varit behov att köpa ny dator och när jag såg BF6 så fick jag tummen ur att nu måste jag verkligen köpa ny dator. Har en budget på 15-20k och tanken är att jag även ska köpa en ny huvudskärm och kollade runt lite på komponenter men kände att jag behöver nog mer expertis hjälp. Är jäkligt sugen dock på att köpa ett chassi ifrån Fractal Design då deras chassi verkar jäkligt stilrena och bra. Skulle även uppskatta tips på någon bra och prisvärd 24 tum skärm.