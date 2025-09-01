"Allt från gaming till musik – moderkort, surfplatta & Bluetooth-högtalare säljes!"

🧹 Garderobsrensning – Fina prylar till salu!

Säljer följande:

🔧 ASUS ROG Crosshair VIII Hero (X570) socket am4 Högpresterande moderkort för AMD Ryzen-processorer. Perfekt för gaming och överklockning. Fullt fungerande. OBS: Skickas utan originalkartong och sladdar. 💰 Pris: 900 kr

📱 Samsung Galaxy Tab S7 FE (WiFi) Stor 12.4" skärm – idealisk för surf, streaming och lätt arbete. Snygg design och bra batteritid. Inkluderar laddare. 64 GB internminne + 256 GB microSD. 💰 Pris: 1 900 kr

🔊 JBL Flip 7 Bluetooth-högtalare Kraftfullt ljud och lång batteritid. Vattentålig – passar både hemma och utomhus. OBS: Laddsladd medföljer ej (USB). 💰 Pris: 900 kr

🔉 Andersson BHS 3.3 Bluetooth-högtalare Smidig och prisvärd högtalare med bra ljud för sin storlek. Perfekt som resehögtalare eller för köket. 💰 Pris: 250 kr

📦 Frakt & avhämtning: Skickas eller hämtas i Västerås 📄 Kvitto: Finns ej på någon produkt 💳 Betalning: Swish 📅 Budgivning: Högsta buden vinner – avslutas fredag kl. 12.00 Frakt betalar köparen.

