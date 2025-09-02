Dator startar ej (cpu debug led m.m)

Tjenare,

Satt i godan ro och spelade idag när datorn drog på CPU-fläkten på max och bilden till skärmarna försvann. Datorn var fortfarande på i nåt halvskumt läge så jag var tvungen att själv stänga av den.

Komponenter med rgb tänds upp som vanligt när man startar den men det kommer ingen bild till skärmarna och CPU debug led-lampan på moderkortet lyser (och CPU-fläkten körs högljutt direkt ska tilläggas). Fläktarna på grafikkortet rör inte på sig heller. Power led/HDD led på chassit är även helt död, brukar annars blinka och lysa direkt.

Jag funderade på om CPUn gett upp men börjar misstänka om det är PSUn är paj? CMOS är clearat och har även testat RAM-stickorna en och en, bytt platser med mera.

Köpte initialt datorn 2017 och har sedan dess bytt ut komponenterna allt eftersom, 3700x köptes 2019 och PSU+graffe nu i februari.

Har tyvärr inga möjligheter att testa med andra komponenter. Visst det går ju alltid att köpa nya grejer men det vore surt. Gillar verkligen mitt lilla vita b350.

Tar tacksamt emot tips och funderingar! Säkert något jag missat att kontrollera

Komponenter:

b350

3700x med Wraith spire

4070 super

32 gb ram

850W PSU

FD R6-chassi