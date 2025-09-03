Val av router

Har precis fått Telenor som bredbandsleverantör i föreningen och deras router är inte mycket att ha då jag inte kan konfigurera den alls själv i stort sett jämfört med Tele2’s C4 som var både bättre i täckning samt konfigurationsvänlighet. Jag har en TP-Link AX3000 Archer Air R5 som jag köpte för en tid sedan där tanken var att jag skulle använda den istället.

Tycker dessvärre att täckningen på den R5 routern är väldigt begränsad då den har en tendens till att rikta signalerna i fel riktning oavsett vilket val man än gör i routern.

Tanken är att köpa en ny större/kraftigare router med ordentliga antenner som kan täcka lägenheten på 111 kvadrat på två våningar. Vi är bundna till WiFi då det inte går att dra kablar på ett vettigt sätt.

Routern kommer vara dold monterad under en trätrappa med öppning på ena sidan upp till övervåningen vilket gör att utseendet inte spelar så stor roll, men den ska monteras på vägg. Det finns ett par betongväggar i lägenheten, men de övriga är i gips. Jag önskar därför tips på en vettig router skulle kunna fungera till mina behov.

Tack på förhand.