Val av router

Skrivet av Aqua_HeaD:
Routern kommer vara dold monterad under en trätrappa med öppning på ena sidan upp till övervåningen vilket gör att utseendet inte spelar så stor roll. Det finns ett par betongväggar i lägenheten, men de övriga är i gips.
Om nuvarande är placerade på samma ställe så är det grundproblemet.
WiFi sändare bör placeras högt upp och med fri sikt i alla riktningar för bästa prestanda.
Dessutom så är det ingen större skillnad på wifi täckning mellan router x och y då det är reglerat hur starkt en wifi signal får sändas.
Det går alltid att dra kabel, kanske inte alltid snyggt eller enkelt, men det går och är alltid den bästa lösningen i slutändan.
Skrivet av shugge:
Om nuvarande är placerade på samma ställe så är det grundproblemet.
WiFi sändare bör placeras högt upp och med fri sikt i alla riktningar för bästa prestanda.
Dessutom så är det ingen större skillnad på wifi täckning mellan router x och y då det är reglerat hur starkt en wifi signal får sändas.
Det går alltid att dra kabel, kanske inte alltid snyggt eller enkelt, men det går och är alltid den bästa lösningen i slutändan.
Fast täckningen med Telenors router är betydligt bättre än R5 routern när de är placerade på samma plats under trappan så nog lär det skilja på hur signalerna sprids från routern med samt hur störningar påverkar routern/signalen. Det jag vill ha är framförallt möjligheten till att konfigurera den själv som jag vill ha den samt okej signal utan en massa latency (om det nu går).
Låter som någon form av mesh-system kunde vara lämpligt, alltså flera AP:n.
Kan vara svårt att få till det annars, betongväggar och flera våningar gör en del och att täcka det med en enda enhet är en utmaning.
En viss kabeldragning får du nog räkna med. Finns smidiga kanaler att lägga på lister.
Antingen något färdigt sådant system eller t ex bygga ett eget med ex vis Ubiquiti.
Skrivet av D.:
Låter som någon form av mesh-system kunde vara lämpligt, alltså flera AP:n.
Kan vara svårt att få till det annars, betongväggar och flera våningar gör en del och att täcka det med en enda enhet är en utmaning.
En viss kabeldragning får du nog räkna med. Finns smidiga kanaler att lägga på lister.
Antingen något färdigt sådant system eller t ex bygga ett eget med ex vis Ubiquiti.
Är ganska dålig på det här med Mesh, men det kräver inte dessa någon form utav fast kabel till routern?
Det går inte att säga hur en viss routers WiFi-signaler sprids i din bostad eller vad för utomstående prylar som kan störa och hur mycket av variationerna som alltid uppstår som du kommer märka av. De fungerar olika med olika prylar och olika i olika bostäder och olika utifrån vad dina grannar har för prylar. Fler radios och tillhörande antenner betyder inte automatiskt bättre täckning.
Så ja som vanligt får du i bästa fall svar av de som rekommenderar vad de själva har.
Vill du inte flytta placeringen och vill inte köra mesh (accesspunkt med trådlös backhaul i det här fallet) så kan du absolut prova en annan router, men något som fungerar bra för andra behöver inte fungera bra för dig.
Det enda sättet jag vet att få uppfattning om olika routrars grundläggande radioegenskaper är att titta i FCCs öppna databas. Där finns ofta (alltid?) testet av både antenner och uteffekt. Ofta även ritningar/bilder över hur antennerna sitter i chassit. Det säger ändå inte hela sanningen eftersom beamforming ligger i mjukvara och tester görs med särskilda testprogram, inte riktig Wi-Fi-trafik.
Recensioner kan i bästa fall jämföra olika routrar mot varandra under likartade förhållanden. Men de är ofta amerikanska (högre effekt) och inte speciellt detaljerade.
Ubiquity har någon form av simuleringsprogramvara som jag aldrig testat. Det kommer så klart inte bli bättre än programmets modell av miljön. I professionella sammanhang används simulering i hög omfattning.
I slutändan är den enda rimliga strategin för konsumenter att köpa på öppet köp och lämna tillbaka om det är sämre än den gamla maskinen.
Fler noder är så klart ett måste om man har dåliga förutsättningar och höga krav.
Skrivet av KAD:
Det enda sättet jag vet att få uppfattning om olika routrars grundläggande radioegenskaper är att titta i FCCs öppna databas. Där finns ofta (alltid?) testet av både antenner och uteffekt. Ofta även ritningar/bilder över hur antennerna sitter i chassit. Det säger ändå inte hela sanningen eftersom beamforming ligger i mjukvara och tester görs med särskilda testprogram, inte riktig Wi-Fi-trafik.
Recensioner kan i bästa fall jämföra olika routrar mot varandra under likartade förhållanden. Men de är ofta amerikanska (högre effekt) och inte speciellt detaljerade.
Ubiquity har någon form av simuleringsprogramvara som jag aldrig testat. Det kommer så klart inte bli bättre än programmets modell av miljön. I professionella sammanhang används simulering i hög omfattning.
I slutändan är den enda rimliga strategin för konsumenter att köpa på öppet köp och lämna tillbaka om det är sämre än den gamla maskinen.
Fler noder är så klart ett måste om man har dåliga förutsättningar och höga krav.
Jag ska kolla lite på alternativet med att eventuellt bygga ut med trådlösa noder. Min egna tanke där är där att om det nu ändå finns störningar i nätet som påverkar nätet så lär ju inte de heller de försvinna helt om man inte nu inte kopplar upp sig med fast kabel. Däremot har jag som sagt var märkt olika prestanda i WiFi’t med de tre olika routrar som jag testat där R5’an var sämst. Och som sagt var så är bytet framförallt för att jag ska kunna konfigurera routern själv.
Jag hade bara köpt en accesspunkt (eller återanvända en gammal router).
Routern på lämplig plats på ett plan, dra en sladd upp/ner till nästa plan och sätt APn där.
Du kan väl dra en nätverkskabel lite snyggt upp för trappan?
Undvik mesh om det är möjligt, det är inte ett bättre system i sig, skall undvikas om man kan, men används där det av något praktiskt skäl är bättre. På ett större kontor och liknande men undivk även där om möjligt. Bra på ställen där det i princip är omöjligt att dra kabel. men det kan man ju oftast. (eller man kan säga att Mesh är bra om det har ett praktiskt syfte, har det inte det då är det sämre att använda det).
Du kan lika gärna sätta upp en av dina gammal Wifirouters som AP. Så som SuperNova här säger. Sätt bara samma användarnamn och lösenord. Klart.
i ditt hem kan du lika gärna dra en kabel och sätta upp en av dina gamla wifirouters och på så sätt få god täck i hela lyan. Fytta då r5 mot ena änden av huset och sätt den andra i andra änden.
Radiosignalen är lite som line of sight. fast inte fullt ut men du skall sätta alla enheter så att du ser antennerna. Högt upp där det är så mycket fri sikt som möjligt, kortast väg genom väggar som möjligt.
Vist har du kollat så det är senaste Firmware fört innan du gör nått, man kan få ställa in om uppdatering skall ske automatiskt. Gör detta först.
Som ett litet tips kör Inet imorgon under sin stream deals på bl.a. routrar från TP-Link, kanske går att göra ett riktigt fynd.
Skrivet av Modellören:
Undvik mesh om det är möjligt, det är inte ett bättre system i sig, skall undvikas om man kan, men används där det av något praktiskt skäl är bättre. På ett större kontor och liknande men undivk även där om möjligt. Bra på ställen där det i princip är omöjligt att dra kabel. men det kan man ju oftast. (eller man kan säga att Mesh är bra om det har ett praktiskt syfte, har det inte det då är det sämre att använda det).
Du kan lika gärna sätta upp en av dina gammal Wifirouters som AP. Så som SuperNova här säger. Sätt bara samma användarnamn och lösenord. Klart.
i ditt hem kan du lika gärna dra en kabel och sätta upp en av dina gamla wifirouters och på så sätt få god täck i hela lyan. Fytta då r5 mot ena änden av huset och sätt den andra i andra änden.
Radiosignalen är lite som line of sight. fast inte fullt ut men du skall sätta alla enheter så att du ser antennerna. Högt upp där det är så mycket fri sikt som möjligt, kortast väg genom väggar som möjligt.
Vist har du kollat så det är senaste Firmware fört innan du gör nått, man kan få ställa in om uppdatering skall ske automatiskt. Gör detta först.
Kan testa det alternativet med att ta R5:an till vardagsrummet och på den lägga upp konfigurationen så som jag vill ha den och sedan ha kvar Telenors router under trappan. Då får jag både okej signal till mitt ”datarum” intill och starkare signal i vardagsrummet till TV och ljudsystem. Uppe spelar ingen större roll då vi bara surfar på telefonen där.
Ja… Senaste firmware är installerad på båda routrarna.
Skrivet av Aqua_HeaD:
Kan testa det alternativet med att ta R5:an till vardagsrummet och på den lägga upp konfigurationen så som jag vill ha den och sedan ha kvar Telenors router under trappan. Då får jag både okej signal till mitt ”datarum” intill och starkare signal i vardagsrummet till TV och ljudsystem. Uppe spelar ingen större roll då vi bara surfar på telefonen där.
Ja… Senaste firmware är installerad på båda routrarna.
nja du bör ha ställa in grejer på en av dem närmast . Det skall vara "vägguttaget".
Den andra ställer du in som AP... den hamnar i som ett dött läge och är som en antenn enbart. Men du kan ju alltid labba lite, det är ju enkelt att ändra om det blir nått knas.
Det du tänkt fungerar nog att göra så klart. men AP läge är att föredra
Skrivet av Modellören:
nja du bör ha ställa in grejer på en av dem närmast . Det skall vara "vägguttaget".
Den andra ställer du in som AP... den hamnar i som ett dött läge och är som en antenn enbart. Men du kan ju alltid labba lite, det är ju enkelt att ändra om det blir nått knas.
Det du tänkt fungerar nog att göra så klart. men AP läge är att föredra
Då blir det problem i och med att Telenors router ger bäst signal och minst störningar till rummet intill och ligger först i kedjan. Om jag sätter R5’an som router och som går att konfigurera som jag vill så blir signalen mycket sämre in i mitt ”datarum”. Dit är det inte heller lätt att dra en gömd kabel pga. ytterdörren samt gamla feta dörrkarmar. Visst går det att slita upp parkett och bila spår i betongsgolvet, men det är bara att glömma med tanke på jobbet som krävs.
Skrivet av Aqua_HeaD:
Då blir det problem i och med att Telenors router ger bäst signal och minst störningar till rummet intill och ligger först i kedjan. Om jag sätter R5’an som router och som går att konfigurera som jag vill så blir signalen mycket sämre in i mitt ”datarum”. Dit är det inte heller lätt att dra en gömd kabel pga. ytterdörren samt gamla feta dörrkarmar. Visst går det att slita upp parkett och bila spår i betongsgolvet, men det är bara att glömma med tanke på jobbet som krävs.
Hur är det med uppdateringar. den du kallar r5 kanske inte är uppdaterad.
hur är det med wifikanalerna ? Dom kanske ligger på samma kanal så att dom två stör varandra. Du kan använda en Wifinsniffer på din tellefon . där ser man vilka kanaler dina och grannar använder.
tips om det är trångt, ha så smal bandberdd som möjligt. Det är ett nedrans ofog att köra på bred där man har många grannar.
kolla nu uppdatering på bägge först.
vad menar du med " Telenors router ger bäst signal och minst störningar till rummet intill" vad är det för nått den stör säger du ? Där blev jag nyfiken på vad du har för känslig utrustning, har du "radio" som hobby kanske men märkigt om du har något som störs ut, det är ju den öppna fria området i etern. Folk kör ju micro och kör radiostyrt och har baybyminitor och kör blåtand med mera med mera med mera på samma utrymme ? så vad menas där ?
Skrivet av Modellören:
Hur är det med uppdateringar. den du kallar r5 kanske inte är uppdaterad.
hur är det med wifikanalerna ? Dom kanske ligger på samma kanal så att dom två stör varandra. Du kan använda en Wifinsniffer på din tellefon . där ser man vilka kanaler dina och grannar använder.
tips om det är trångt, ha så smal bandberdd som möjligt. Det är ett nedrans ofog att köra på bred där man har många grannar.
kolla nu uppdatering på bägge först.
vad menar du med " Telenors router ger bäst signal och minst störningar till rummet intill" vad är det för nått den stör säger du ? Där blev jag nyfiken på vad du har för känslig utrustning, har du "radio" som hobby kanske men märkigt om du har något som störs ut, det är ju den öppna fria området i etern. Folk kör ju micro och kör radiostyrt och har baybyminitor och kör blåtand med mera med mera med mera på samma utrymme ? så vad menas där ?
tr
Mjukvaran är uppdaterad på både Telenors router och på TP-Link Air 5 till de senaste. Jag upplever mer latency och problem med att TV’n tappar och söker nätverk när jag använder TP-Link routern. Likaså så blir hastigheten betydligt lägre till min dator som står i rummet intill och som körs på WiFi. Det rummet som jag kallar ”datarummet”.
TP-Link routern går alltså att konfigurera som jag vill med att lägga upp olika kanaler medan Telenors router är låst till det mesta. Enligt deras support så är det så för att de inte vill att användaren ska in och pilla på saker som det inte behärskar. Den routern har dock bäst täckning i lägenheten, men genom att konfigurationsmöjligheterna på den är begränsade så vill jag egentligen inte använda den.
Genom att jag måste ha bra WiFi i rummet intill där jag har min dator och kabel är uteslutet så är alltså Telenors router att föredra när det kommer till hastighet och latency.
Jag märker också att WiFi-nätet blir extra kinkigt under kvällstid då det verkar vara många användare som ligger på samma kanaler. Då vill jag själv kunna välja kanal, men det går alltså inte på Telenors router.
Det blir alltså fråga om pest eller kolera beroende på vilka funktioner som ska prioriteras. Bra täckning utan möjlighet till konfigurering eller sämre täckning med möjlighet till att konfigurera.
