Automatisk reparation.

Problemet är att något i Windows operativsystemet blivit korrupt. Bästa och mest träffsäkra ifall du har en annan disk med plats vore att installera om Windows där, för att sen komma åt dina filer och flytta över det som behövs via det nyinstallerade Windows.

Om du inte har tillgång till annan disk att installera Windows på kan du först försöka genom avancerade alternativ, att testa först avinstallera systemuppdateringar eller ifall det inte hjälper så systemåterställning om du har en tillräckligt nyligen.