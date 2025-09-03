Sunkan63
Medlem
●
När jag startar min stationära ASUS dator så står det att automatisk reparation förbereds, sedan datorn diagnocticeras. Sen samma sida kommer upp där det står Automatisk reparation samt att datorn startades inte korrekt.
Finns alternativ starta om eller avancerade alternativ men inget hjälper kommer bara tillbaka till samma sida hela tiden. Vad gör.man? Kan i stort sett ingenting om datorer.
Problemet är att något i Windows operativsystemet blivit korrupt. Bästa och mest träffsäkra ifall du har en annan disk med plats vore att installera om Windows där, för att sen komma åt dina filer och flytta över det som behövs via det nyinstallerade Windows.
Om du inte har tillgång till annan disk att installera Windows på kan du först försöka genom avancerade alternativ, att testa först avinstallera systemuppdateringar eller ifall det inte hjälper så systemåterställning om du har en tillräckligt nyligen.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.