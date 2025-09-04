Forum Datorer och system Apple Mac Tråd

Köpt fjärrstyrdslåst dator av Inrego

Köpt fjärrstyrdslåst dator av Inrego

Jag köpte nyligen en MacBook Pro (2021) från Inrego, men har nu stött på ett rätt jobbigt problem. Det visar sig att datorn fortfarande är fjärrstyrdslåst av ett företag som tidigare haft den. Står att jag måste logga in med en arbetsmail genom outlook.

Jag har varit i kontakt med Inrego och de säger att jag förmodligen måste lämna tillbaka datorn till dem så att de kan skicka den vidare och få det fixat. Problemet är att jag verkligen inte har tid, ork eller lust att hålla på och skicka tillbaka grejer och vänta. Jag vet dessutom att sådant här kan lösas på distans om företaget bara vill. Det är så jävla sjukt att man inte gör sådana hära interna tester innan datorn ska skickas ut.

Är det någon här som har erfarenhet av liknande situationer? Kan jag kräva att de löser detta utan retur, eller sitter jag fast med att behöva skicka tillbaka den?

Btw. Deras kundtjänst sög. Jag blev vidarebefodrad till deras mail i telefonsupport. Helt galet.

Skicka tillbaka den bara

Skicka tillbaka den bara

Varför? När det går att lösa på distans.

Efter den fuckupen så borde dom skicka en innan du skickar tillbaka, alt att du kan kontakta företaget som hade den innan och dom tar bort den från sin bussinesmanager, sedan återställer du den så är det bara köra vidare, risken är ju dock kanske större att dom har sålt en stulen dator, dom har ju verkligen visat att dom inte kollar igenom och testar grejerna innan dom säljer iaf.

