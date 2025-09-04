Köpt fjärrstyrdslåst dator av Inrego

Jag köpte nyligen en MacBook Pro (2021) från Inrego, men har nu stött på ett rätt jobbigt problem. Det visar sig att datorn fortfarande är fjärrstyrdslåst av ett företag som tidigare haft den. Står att jag måste logga in med en arbetsmail genom outlook.

Jag har varit i kontakt med Inrego och de säger att jag förmodligen måste lämna tillbaka datorn till dem så att de kan skicka den vidare och få det fixat. Problemet är att jag verkligen inte har tid, ork eller lust att hålla på och skicka tillbaka grejer och vänta. Jag vet dessutom att sådant här kan lösas på distans om företaget bara vill. Det är så jävla sjukt att man inte gör sådana hära interna tester innan datorn ska skickas ut.

Är det någon här som har erfarenhet av liknande situationer? Kan jag kräva att de löser detta utan retur, eller sitter jag fast med att behöva skicka tillbaka den?

Btw. Deras kundtjänst sög. Jag blev vidarebefodrad till deras mail i telefonsupport. Helt galet.