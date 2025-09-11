Högtalarkruka AKA Potify

Sen jag blev med 3D-skrivare (Bambu Lab P1S) för ett fåtal månader sedan har jag printat lite ditten och datten och den har verkligen kommit till stor nytt i vår nya lägenhet. En av de primära anledningarna att jag skaffade den var för att kunna skapa mina egna delar till ett PC chassi jag planerar att bygga, men vill "träna" på andra mindre projekt först.

Denna gång blev den en kombination av högtalare och kruka för suckulenter som idag står på kontoret på jobbet. Jag hade ett par Logitech Z207 där och tänkte att dessa kan jag göra något roligare av.

Först var jag tvungen att montera ner högtalarna för att ta måtten. Det märktes snabbt att Logitech inte skapat dessa med nedmontering i åtanke, så jag fick helt enkelt ta till en del borrande och annat våld för att få lös komponenterna.

Jag byggde ihop designen i FreeCAD och började sedan skissa ihop alla delarna som skulle rymmas där i. Högtalarna är placerade på en sorts hållare för att vinkla ljudet lite framåt då det lät bättre i mina väldigt simpla tester, istället för att köra dem rakt ner i bordsskivan.

Tidig prototyp av högtalarfästet

Själva ytterhöljet bestod av sammanlagt 4 delar vilket tog nästan 48 timmar att printa och cirka 900 gram PLA Matte Terracotta vilket var tur då jag bara hade en rulle hemma på 1 kg så jag bestämde mig att de måste bli rätt på första försöket.

Tyvärr fuckade printern upp en del lite, och självklart på framsidan, så jag kommer eventuellt göra om den delen framöver när jag har mer av det materialet, men det är inget jätteproblem.

När alla delarna var färdiga var det bara att skruva ihop och lyckligtvis passade allt riktigt bra. Fötterna hade jag kunnat printa direkt på bottenplattan men jag valde att göra hål för dem istället om jag skulle få för mig att göra fötter med annan höjd eller design framöver.

Ljudet var, till ingens förvåning, inte särskilt bra när man spelar musik men för röster som podcast låter det helt okej vilket är bra för mig som ändå nästan uteslutande lyssnar på poddar.

Kul projekt och blev faktiskt ganska snyggt i mitt tycke nu när suckulenterna är planterade.

Besök galleriet här