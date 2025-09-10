Söker tillfällig Android telefon i Göteborg

Hejsan.

Min frus telefon la precis av och måste skickas tillbaka. Vet inte hur lång tid det kommer ta innan hon får tillbaka den eller en ny.

Så jag söker därför en begagnad Android telefon (som man inte blir helt galen av för att det knappt går att skriva sms på utan att den laggar). Annars inga större krav annat än att BankID måste funka och att det flyter på någorlunda när man använder den iaf.

Så kolla gärna hemma om ni har något som samlar damm.

Mvh

mikul

