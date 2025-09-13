Bahnof VPS - Är det något jag missar?

Bestämde mig nyligen för att hyra en VPS. Har tidigare haft en hemmaserver som jag främst använde för Jellyfin och för att hosta mina projekt. Har sedan dess gått över till Stremio och började känna mig paranoid över öppna portar i routern, är allt för okunnig för att sätta upp en DMZ. Gjorde därför om den till tjejens Sims dator.

Efter lite letande blev jag glatt överraskad när jag såg att Banhof erbjuder VPS tjänster, jag är otroligt nöjd med de som internet leverantör så jag ville vara lojal och lägga till deras VPS också.

Men jag har svårt att förstå varför deras "Medium" VPS kostar 500kr/månad, när en likvärdig VPS från andra starkt rekommenderade leverantörer som Hetzner och svenska Hostup ligger på 50kr/månad där det även ingår 7 backups, medans på Bahnof tar de 50kr extra per backup varje månad.

Kommer förmodligen köra på Hostup men ville bara veta om det är något jag missar? De skriver ju trots allt att "Med Bahnhof VPS får du prisvärd hosting..."