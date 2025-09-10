Kravställning på IFC filer vid export från MagiCAD

Hej,

Kommunen jag bor i har de senaste åren kommit på att de vill ha nedan parametrar i IFC filerna från alla konsulter. Bygg, VS, vent, el etc.

Detta p.g.a. portalen de använder för all digital hantering av byggnadsrelaterad information.

Och eftersom jag arbetar som ventilationskonsult så drabbar det även mig.

Parametrarna de önskar ingå i alla IFC filer är

FMGUID unik genererad kod som används till/från och i förvaltningen för kontinuitet av objektID, som följer objektet under dess livslängd.

ObjectID unikt ID på huvudkomponenter och/eller som Märksträng.

SpaceName Rumsnamn

SpaceNumber Rumsnummer

SystemID Systemkod

TypeID Typbeteckning

Dessa skall hamna under en egen parameterflik som ska heta BIP.

Jag har lyckats lösa allt utom FMGUID som de kräver 128-bit på.

Någon som har en aning om hur man kan göra för att lyckas importera guidar genererade på https://guidgenerator.com/ till en ifc fil?

Lägga på dessa manuellt är inte aktuellt då det kan handla om tusentals unika guidar i en byggnad.

Programvarorna jag använder är AutoCAD 2026 med MagiCAD 2026.

Exporten sker med MagiCADs egen IFC export funktion.

https://bipkoder.se/#/