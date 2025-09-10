Dator under 14k - Sista input innan köp
Tja!
Fick förfrågan att köpa en dator till lillbrorsan. budget 12-14k. Han lirar för det mesta minecraft, roblox osv. Han är i 13-årsåldern så förväntar mig att han kommer börja spela lite mera krävande spel snart så vill ha lite framtidssäker.
Har byggt ihop detta. Har redan spräckt budgeten men tänker att jag kan ta lite pengar från egen ficka.
Går det att spara pengar på något utan att tappa prestanda? Ser det bra ut? Ssd jag valt finns inte i lager atm, vad kan jag ersätta den med? Behöver ha datorn innan han fyller år.
-Vill ha nvidia
-Vill ha lite RGB
-Vill att inet bygger ihop den
https://www.inet.se/datorbygge/b1702042/datorbygge
Enda snabba inputen jag har att Inet har ju en del billigare 5060 Ti och generellt skiljer det ju oerhört lite mellan modellerna som sällan motsvarar det högre priset. Kan ni installera GPUn själva finns ju ännu mer att spara, samma kort fås ju för 4k via lite olika butiker om ni kikat på https://gpukollen.ingman.me/!
du blandar ihop 8/16GB 5060ti, det där är ett bra pris för 16GB varianten.
