Dator under 14k - Sista input innan köp

Tja!

Fick förfrågan att köpa en dator till lillbrorsan. budget 12-14k. Han lirar för det mesta minecraft, roblox osv. Han är i 13-årsåldern så förväntar mig att han kommer börja spela lite mera krävande spel snart så vill ha lite framtidssäker.

Har byggt ihop detta. Har redan spräckt budgeten men tänker att jag kan ta lite pengar från egen ficka.

Går det att spara pengar på något utan att tappa prestanda? Ser det bra ut? Ssd jag valt finns inte i lager atm, vad kan jag ersätta den med? Behöver ha datorn innan han fyller år.

-Vill ha nvidia

-Vill ha lite RGB

-Vill att inet bygger ihop den

https://www.inet.se/datorbygge/b1702042/datorbygge