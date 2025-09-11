Stor Steam-uppdatering ger efterlängtade funktioner

Det jag saknar mest i funktionsväg är hur rassligt butiken funkar i mobilappar. Och på steamdeck.

Backstep i android innebär fortfarande att hela appen stängs istället för att man backar ut från att ha tittat på ett spel - tillbaka till landningssidan i butiken. En rätt så rasslig bug som varit där i ett helt gäng år nu.

På steamdeck fungerar navigationen i butiken... sådär. Ibland får man inte titta igenom utbudet utan man slängs tillbaka högst upp på sidan om man nuddar fel element på väg ner.

Ibland går det inte att genomföra köp på steamdecken heller. Funkar klockrent i desktop-appen och ibland problem på mobil.