Stor Steam-uppdatering ger efterlängtade funktioner

1
Plague

Förbättringarna ger CPU-temperatur, bättre prestandamätning, nya bibliotekstweaks och GameInput-stöd.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Hedersmedlem

Steam Store-sidorna har också blivit bredare och utnyttjar nu upp till 1 200 pixlar i huvudkolumnen, vilket ger bättre överblick på stora skärmar.

Ä N T L I G E N!

Det begränsade gränssnittet har varit en nagel i ögat på mig länge. Har alltid undrat varför det tagit så lång tid att fixa detta förhållandevis (enkla?) problem i Steam…

Hedersmedlem

Det jag saknar mest i funktionsväg är hur rassligt butiken funkar i mobilappar. Och på steamdeck.

Backstep i android innebär fortfarande att hela appen stängs istället för att man backar ut från att ha tittat på ett spel - tillbaka till landningssidan i butiken. En rätt så rasslig bug som varit där i ett helt gäng år nu.

På steamdeck fungerar navigationen i butiken... sådär. Ibland får man inte titta igenom utbudet utan man slängs tillbaka högst upp på sidan om man nuddar fel element på väg ner.
Ibland går det inte att genomföra köp på steamdecken heller. Funkar klockrent i desktop-appen och ibland problem på mobil.

Medlem

Det finns bara en efterlängtad funktion, eller snarare borttagning av onödig funktion som jag väntar på.. Att slippa klicka i att jag är över 18 varje gång jag kollar på spel.

Steams FPS overlay är ganska meh, CapFrameX ska dä va'

Medlem

Jag har varit förvirrad sedan senaste stora GUI-uppdateringen då de tog bort biblioteksvyn där man kan se ens installerade spel Nu har jag nåt slags dynamisk vy som jag byggt själv som bara heter "Installerat" där jag kan se vad jag faktiskt kan spela 🤷‍♂️ Hoppas på att nya versionen är enklare än så!

Medlem
Skrivet av Sebbepojken:

Stäng av Big Picture så ska det se ut som vanligt.

Medlem
Skrivet av Sebbepojken:

hur menar du att du byggt själv?
Det finns ju redan en funktion för att bara visa sina spel som är installerade, snett höger upp från sök i ens spellista med en liten "play ikon"

eller tänker jag helt galet (?)

Medlem
Skrivet av DesTro88:

hur menar du att du byggt själv?
Det finns ju redan en funktion för att bara visa sina spel som är installerade, snett höger upp från sök i ens spellista med en liten "play ikon"

eller tänker jag helt galet (?)

Han kör i "Big Picture " läget.

1
