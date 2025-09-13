Gamingdator med i5-8600K, KFA2 GTX 1080 & 16GB DDR4

Säljer min gamla stationära gamingdator med följande specifikationer:

Processor: Intel Core i5-8600K

Moderkort: Gigabyte Z370P D3-CF

RAM: 16 GB DDR4 (Corsair)

Grafikkort: KFA2 Nvidia GeForce GTX 1080 8 GB

Trådlöst nätverkskort: TP-Link TL-WN822N (300 Mbps, USB 2.0)

Lagring: Ingen hårddisk ingår

Nätaggregat: TX850M (850 W, modulär)

Chassi: Fractal Design Define

Datorn är i gott begagnat skick. Ett fåtal gånger, innan jag bytte datorn, startade den om sig själv efter att ha varit igång några timmar - men jag undersökte aldrig vad det berodde på.

Utgångspris: 3 000 kr

Auktionen avslutas: 19/9 kl. 18:00

Säljes i befintligt skick.

Hämtas i centrala Göteborg, nära centralstationen.

