Gamingdator med i5-8600K, KFA2 GTX 1080 & 16GB DDR4

Chrillster
Säljer min gamla stationära gamingdator med följande specifikationer:
Processor: Intel Core i5-8600K
Moderkort: Gigabyte Z370P D3-CF
RAM: 16 GB DDR4 (Corsair)
Grafikkort: KFA2 Nvidia GeForce GTX 1080 8 GB
Trådlöst nätverkskort: TP-Link TL-WN822N (300 Mbps, USB 2.0)
Lagring: Ingen hårddisk ingår
Nätaggregat: TX850M (850 W, modulär)
Chassi: Fractal Design Define
Datorn är i gott begagnat skick. Ett fåtal gånger, innan jag bytte datorn, startade den om sig själv efter att ha varit igång några timmar - men jag undersökte aldrig vad det berodde på.
Utgångspris: 3 000 kr
Auktionen avslutas: 19/9 kl. 18:00
Säljes i befintligt skick.
Hämtas i centrala Göteborg, nära centralstationen.
