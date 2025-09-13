Uppgradera datorm

Hejsan sweklockers! behöver lite tips nu

Sitter idag på en rigg innehållandes 3060 och amd ryzen 3700x

spelar för det mesta cs2 men ibland lite andra spel också

Planerar på att uppgradera cpun först men här kommer frågan

Jag ser att 57003xd går för runt 2500-3000kr på tradera och jag slipper byta moderkort.

Alternativt byta till am5 och köpa nya ddr5 minnen, moderkort plus 7800x3d. pris landar runt 5000kr

allt begagnat såklart

Elgiganten har nu erbjudande på 14600k och med nytt moderkort och ramminnen så landar jag på 3600kr

dock behöver jag vänta tills det kommer in i lager igen men den tiden är ingen fara.

Vad hade ni gjort? 14600k piskar väl 5700x3d i spel rätt så skapligt va? och nya minnen som är snabbare är väl aldrig fel.

dock är jag sugen på am5 men är osäker på prollen.. dessutom betydligt mer i kostnad för uppgradering,

Jag har ca 5000 att spendera

Mvh