Åskiter Dell S2725QC vs P2725QE?

Hej,

Jag är intresserad av era åsikter gällande S2725QC vs P2725QE.

Hur kan 2725QE motiveras till ett högre pris när den har färre färger, ingen sync-teknologi och lägre uppdateringsfrekvens?

Är det något jag missar som någon med mer kunskap lyfta?

Finns det andra alternativ i samma prisklasser som konkurrerar möjligen.

S2725QC

Pris: 4334:-

+ AMD Freesync Premium

+ Priset

+ 120hz

- 65w Power Delivery

+ 1.7 miljarder färger (10-bit)

+ Inbyggda högtalare

P2725QE

Pris: 5 069:-

- Ej adaptiv synk

- Priset

- 100hz

+ 90w Power Delivery

- 16.7 miljoner färger (8-bit)

Kontext:

Av anledning av att jag vill ersätta min grumliga gamla Asus VG278H som jag använder med en Macbook M1 Air. Jag spelar väldigt väldigt sällan och har en äldre spelburk som är urkopplad för tillfället, så skärmen kommer att användas främst för jobb så som programmering, administration, enklare video och bild redigering men också en del slö surf så klart samt spela när man får lust.

Tack på förhand.