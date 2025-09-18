Nybygge PC för framförallt Fortnite ca 14.000

Hej!

Hjälper brorsan med att plocka ihop en dator till hans son som ska få sin första egna PC. Det primära målet just nu är Fortnite och inga andra spel än så länge. Kommer ju såklart bli tyngre titlar i framtiden men det tar vi då. Framförallt så ser jag att bygget är lätt att uppgradera i framtiden, men ja man vet ju aldrig hur det ser ut om 5 år. Montering löser jag samt även inköp av OS från annat håll.

Det som gäller är följande:

Budget: ca 14.000, lite över eller under gör inget om det är motiverat

Skärm: Kommer spelas på en 1080p skärm

Ändamål: Framförallt Fortnite då det är det som gäller just nu

Länk till en första draft på bygge, inte helt up to date med vad som gäller nu men finns heltklart förbättringar att göra känner jag:

https://www.inet.se/datorbygge/b1704528/pc-for-fortnite

Tack på förhand!