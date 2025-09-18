Speldator 20 000kr

Hej!

Min svåger är på jakt efter delar till en ny dator. Han spelar inte jätteofta, men har alltid spelat Battlefield-spelen och är sugen på kommande Battlefield 6.

Han är nöjd med chassit han har och vill gärna ha det här Asus B850-Plus wifi-moderkortet och Ryzen 7 7800x3d processorn. Han har en 1440p skärm med 160hz g-sync som han är nöjd med.

Men vad tycker ni annars om listan, skulle ni ha ändrat något?

Mina egna tankar är att rtx 5070 är lite klent för Battlefield 6 i 2k? Men jag kanske bara oroar mig i onödan.

https://www.komplett.se/wishlist/shared/716b092f-c867-48da-a8...

Tack på förhand!