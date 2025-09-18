Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Speldator 20 000kr

Speldator 20 000kr

Hej!
Min svåger är på jakt efter delar till en ny dator. Han spelar inte jätteofta, men har alltid spelat Battlefield-spelen och är sugen på kommande Battlefield 6.

Han är nöjd med chassit han har och vill gärna ha det här Asus B850-Plus wifi-moderkortet och Ryzen 7 7800x3d processorn. Han har en 1440p skärm med 160hz g-sync som han är nöjd med.

Men vad tycker ni annars om listan, skulle ni ha ändrat något?

Mina egna tankar är att rtx 5070 är lite klent för Battlefield 6 i 2k? Men jag kanske bara oroar mig i onödan.

https://www.komplett.se/wishlist/shared/716b092f-c867-48da-a8...

Tack på förhand!

Tack för svaret!
Hur är det med skärmar med g-sync och radeon-grafikkort, kommer det påverka något?

