Speldator 20 000kr

Armfelt
Medlem
●
Hej!
Min svåger är på jakt efter delar till en ny dator. Han spelar inte jätteofta, men har alltid spelat Battlefield-spelen och är sugen på kommande Battlefield 6.
Han är nöjd med chassit han har och vill gärna ha det här Asus B850-Plus wifi-moderkortet och Ryzen 7 7800x3d processorn. Han har en 1440p skärm med 160hz g-sync som han är nöjd med.
Men vad tycker ni annars om listan, skulle ni ha ändrat något?
Mina egna tankar är att rtx 5070 är lite klent för Battlefield 6 i 2k? Men jag kanske bara oroar mig i onödan.
https://www.komplett.se/wishlist/shared/716b092f-c867-48da-a8...
Tack på förhand!
Tack för svaret!
Hur är det med skärmar med g-sync och radeon-grafikkort, kommer det påverka något?
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.