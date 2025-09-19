Hur gör man med windows om en datorbutik sätter ihop en dator?
Jag har funderat på att låta inet bygga en ny dator till mig , jag har dock börjat tveka och funderat på att låta en lokal datorbutik bygga ihop den istället. Jag sparar många tusen på att beställa lösa delar och få den monterad i lokal butik.
Hur gör man med windows? Ska jag köpa en digital licens och låta butiken installera den?
De kan installera ett Windows utan serienummer. Då har du en utvärderingsversion som du kan eller inte kan aktivera med ett serienummer när du vill.
Det du förlorar på att INTE aktivera det, är att du får ett vattenmärke nere i högra hörnet på skrivbordet, samt att du inte kan byta bakgrundsbild.
Plus att du lurar ett ärligt företag på sina pengar förstås.