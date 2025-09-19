Hur gör man med windows om en datorbutik sätter ihop en dator?

Jag har funderat på att låta inet bygga en ny dator till mig , jag har dock börjat tveka och funderat på att låta en lokal datorbutik bygga ihop den istället. Jag sparar många tusen på att beställa lösa delar och få den monterad i lokal butik.

Hur gör man med windows? Ska jag köpa en digital licens och låta butiken installera den?