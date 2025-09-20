27” ACER Nitro XF273 165Hz IPS

nikkepersson
GPU: ASUS TUF 9070 XT CPU: Ryzen 7800X3D Kylare: BeQuiet Pure Rock 2 Svart
MOB: Asus TUF B650-E RAM: Kingston DDR5 32GB 6000MHz CL30
Case: Corsair 4000D PSU: Corsair RM750x
Fin 27” gaming skärm från Acer Nitro XF273. Skärm, stativ, DP-kabel samt strömkabel.
Upplösning: 1920x1080p
Panel: IPS
Storlek: 27”
Uppdateringsfrekvens 165hz
Finns att hämta i Örebro.
