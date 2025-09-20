49" Curved Gaming Monitor Odyssey C49RG9x

Som rubriken lyder, säljer av min skärm som köptes in till företag slutet 2022.

Har använts sporadiskt hemma under lite mer än 1½års tid, till lite spelande. Mestadels har den blivit ståendes då jag ej lyckats spela spel som passar på en sådan skärm.

Inga döda pixlar eller annat problem, den funkar klockrent!

Org-kartong finns ej, så skickas helst inte. Hämtas helst i Västervik, kan mötas upp om vi sköter det smidigt.

Låter det gå som budgivning, är jag ej nöjd så behåller jag skärmen och bygger en rolig racing-sim eller något när jag har orken till det

Är det några frågor eller om ni vill se skärmen så kopplar jag in den och tar bilder åt er.

//P

