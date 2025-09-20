Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Waveshare 10.1” 1280x800 touchskärm

Hej, säljer en touchskärm 10.1” 1280x800 IPS som var tänkt att användas som sekundär skärm till pcn. Kom aldrig till användning riktigt. Så i princip nyskick, inga repor eller dylikt. Finns en enklare 3d printad box till baksidan samt försök till konsoler. Här är länk för mer specifikationer:

https://amzn.eu/d/9tej9BZ

Häntas gärna på Kungsholmen, men kan fixa frakt.
Sätter ett pris på 500kr exkl. ev frakt, men går fint att ge bud.

Mvh

