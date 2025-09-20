Waveshare 10.1” 1280x800 touchskärm

Hej, säljer en touchskärm 10.1” 1280x800 IPS som var tänkt att användas som sekundär skärm till pcn. Kom aldrig till användning riktigt. Så i princip nyskick, inga repor eller dylikt. Finns en enklare 3d printad box till baksidan samt försök till konsoler. Här är länk för mer specifikationer:

https://amzn.eu/d/9tej9BZ

Häntas gärna på Kungsholmen, men kan fixa frakt.

Sätter ett pris på 500kr exkl. ev frakt, men går fint att ge bud.

Mvh

