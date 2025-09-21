Tips på bra Soundbar+Sub

Hej allihopa!

Jag håller på att uppgradera mitt hemmabiosystem och vill gärna höra er tips jag har en LG C4 77 tum OLED och letar efter en bra soundbar som passar bra med TV:n. Soundbaren är tänkt att användas för musik och film. Budget har jag tänkt runt 6-7k

Har kikat på dessa två

https://www.jbl.se/BAR-500MK2.html

https://www.netonnet.se/art/ljud/hogtalare/soundbar/lg-ns90ty...