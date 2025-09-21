Sennheiser HD 598 och Bose Quiet Comfort II

Säljer två par lurar som legat och inte använts på ett tag. Funktionstestade och i gott begagnat skick. Finns en reva i hörlurskudden som ligger mot huvudet på HD 598 men annars är bägge lurarna prima.

HD 598 har lite mer hifi och funkar bra till musikproduktion. Saknar viss bas i lurarna men har väldigt platt register i övrigt.

Bose Quiet Comfort II är blåtandshörlurar med brusreducering som funkar utmärkt på resande fot. Finns också tillhörande fodral till dessa.

Säljer båda för 800 kr, annars 500 kr styck. Tar gärna bud om inte annat. Frakt betalas av köparen.

Finns i Göteborg, och löser gärna affären öga mot öga.

Läs hela annonsen här