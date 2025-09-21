MSI Leopard GP66 11UG / i7-11800H / RTX3070 / 32GB / 2TB

Säljer en nyformaterad MSI Leopard GP66 11UG gaminglaptop.

Generellt:

Laptopen är använd som workstation under flera år.

Bra tryck i denna laptop så länge man har laddaren i och bra portar, dock saknas USB-C.

Specifikationer:

Processor: Intel i7-11800H (8 cores/16 threads)

Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB

Skärm: 15.6" FHD (1920x1080) 240Hz

RAM: 32GB DDR4-3200

Lagring: 2x1TB NVMe SSD

Tangentbord: SteelSeries RGB-belysning

Portar:

(Vänster 1x USB-A + hörlursjack)

(Höger 2x USB-A)

(Baksida Power + RJ45 + HDMI + miniDP)

Batteri: Kapacitet 45Wh (nytt 65Wh) - ger ca 1-2 timmar

Laddare: 280w

Vikt: 2.4 kg

Bra att veta:

Applicerade liquid metal år 2022 på både CPU och GPU. Sedan dess har fläktarna knappt startat pga att temperaturen sjönk.

Det ökända problemet med skärmens infästning som går sönder har jag löst genom att släppa lite på mekanismen. Har hållt i 4 år utan problem.

Defekter:

En subtil skav från mellanslag-tangenten i skärmen från när den legat i packad ryggsäck (se bild 2 och bild 4).

Chassits små plast clips har pajjat när jag separerat chassit vid underhållsarbeten. Chassit kan knarra lite särskilt där man lägger handflatan.

Mer info (11UG):

https://www.msi.com/Laptop/GP66-Leopard-11UX/Specification

Benchmark (nyss körd):

Cinebench r23

Singlecore 1500 poäng

Multicore 14000 poäng

Skickas helst ej, utan möts hellre upp eller något liknande

