Datorn varvar efter avstängning

Tja

Har märkt av något jag aldrig sett förut. Då jag varit utan dator 3 år snart så kanske mycket har hänt men jag hittar inget gällande detta.

När man startar datorn så är det normalt att fläktar osv varvar upp tills moderkortet börjar kontrollera det.

Nu när jag stänger av datorn, dvs jag trycker på "Stäng av" så börjar den stängas av och därefter varvar fläktarna och skärmen i Aion byter från det jag lagt till en standard bild. Håller på i ca 10sekunder o sen slocknar datorn.

Har inga andra problem som jag kommit stött på. Jag är vann att datorn bara Bam typ dör och allt slutar snurra 😅

Setup

9800x3d

9070xt

Kingston 6000mhz 32gb

Lian li Edge

Gigabyte Aorus x870e pro ice