AM4 och grafikkort

Hej!

Jag tänkte kika om någon har ett b550 eller x570 moderkort som ligger och samlar damm.

Helst vill jag ha ATX och Bluetooth inbyggt på kortet, mer än så är jag inte så kräsen på

Sen är jag även ute efter en uppgradering på mitt grafikkort, idag har jag ett 3060ti och jag tänker typ 3080 eller bättre i prestanda.

Har tänkt typ 5500 för både moderkort och grafikkort

