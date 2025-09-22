problem(KB5065426)

gran_11
Medlem
●
TIPS på hur lösa problemet med (KB5065426).
Många har problem med win11 uppdatering (KB5065426) . Jag fick , trots flera försök, misslyckad uppdatering. Såg till att net drivrutiner var uppdaterade. Körde cmd sfc /scannow och Dism kommandon (läst på felkod uppdatering google). Som tur var hade jag en klonad systemdisk. Startade med den (chansning) . uppdaterade net och körde cmd sfc /scannow. startade om (innan sök uppdateringar hann ladda ned (KB5065426). Efter om start kördes sök uppdateringar igen. Denna gång fungerade uppdatering (KB5065426). Den klonade systemdisk var ganska färsk från början.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.