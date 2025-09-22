problem(KB5065426)

TIPS på hur lösa problemet med (KB5065426).

Många har problem med win11 uppdatering (KB5065426) . Jag fick , trots flera försök, misslyckad uppdatering. Såg till att net drivrutiner var uppdaterade. Körde cmd sfc /scannow och Dism kommandon (läst på felkod uppdatering google). Som tur var hade jag en klonad systemdisk. Startade med den (chansning) . uppdaterade net och körde cmd sfc /scannow. startade om (innan sök uppdateringar hann ladda ned (KB5065426). Efter om start kördes sök uppdateringar igen. Denna gång fungerade uppdatering (KB5065426). Den klonade systemdisk var ganska färsk från början.