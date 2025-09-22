Samsung Galaxy Watch 6 44mm LTE

Hej!

Säljer min klocka! Som nämnt i rubrik är det den stora modellen med mobildata. Färgen är grå/silver.

Fint skick, det finns 2 små "skursor" som jag tycker knappt syns vid användning, men kan ses på bilderna hur de ser ut.

En liten heads up är för den löpintresserade. Jag tycker inte att GPS'en fungerat bra när jag gått ut och sprungit utan telefonen med. Vilket ju var hälften av anledningen att jag köpte klockan. Tydligen har Watch 6 bara enbands-GPS, och den är flaky. I övrigt är det en superbra klocka, men helt ärligt känner jag att jag vill informera den som vill använda den för löpning utan telefon att kanske inte buda

Levereras återställd och bortkopplad från mobildata-abonnemanget. Laddare ingår.

Kör budgivning ett tag. Några dar, en vecka, ish, får se hur det går

Andreas

