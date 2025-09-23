NR200P datorbygge

Hej! Jag har en dator som jag inte längre har använding för.

Datorn är byggd i ett svart Coolermaster NR200P. Moderkortet är ett ASUS ROG Strix B560i med 16 gb ram och en Intel i5 10400f, en Samsung 256gb m.2 disk och en Noctua NH-U9S.

Grafikkortet är ett MSI gtx 1060 6gb oc. Allt detta drivs at ett Coolermaster V650 SFX guld psu. Alla komponenter är helsvarta men jag har ett par likvärdiga minnen med rgb som jag kan installeras om så önskas.

Jag har lådor och tillbehör till chassi, moderkort, kylare och psu. Allt går att skicka i lådan till chassit, då går inte de andra lådorna i men det går att få ner alla tillbehör (skruv, monteringsdetaljer, gpu-riser, meshpanel, kablar osv). Jag gissar att frakt inom riket skulle kosta 220 spänn. Annars hämtning i Rimbo eller Solna.

Just nu är disken blank men jag skulle kunna peta i Windows 11 om så önskas.

Jag tänker mig att 3000 är ett rimligt pris men vi kör budgvining fram till 18 på söndag. Jag åker prcis bort och kommer ha kraftigt begränsad tillgång till internet fram till söndag men kommer göra mitt bästa för att svara på frågor när jag får möjlighet.

