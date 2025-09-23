Battlefield 6 Kod

Hej!
Önskar sälja min kod för Battlefield 6 som jag fått som del av kampanj för min Intel processor.
https://softwareoffer.intel.com/Promo/IGD2025
Förstår det som att koden aktiveras på EA.
Mvh
Daniel
Hej.
Du kanske redan gjort detta, men om inte så är det bara en vänlig upplysning så det inte blir strul senare.
Intels "promo" sida gör en kontroll av hårdvaran i din dator när du claimar BF6 koden. Så om du inte har någon av de "kvalificerade" produkterna i din dator när du matar in koden så kommer den inte accepteras. Du kan alltså inte sälja koden som du fick på kvittot vid köpet av din processer.
Du som säljare måste skapa ett konto på Intel promo sidan. Mata in koden du fick vid köpet (och då givetvis ha processorn i datorn som kvalificerade till BF6 koden)
När det är klart då läggs BF6 till på ditt Intel promo konto och man kan claima sin riktiga BF6 nyckel som man använder på EA från och med den 3/10
Jag har precis gjort hela processen själv.
Hej.
Du kanske redan gjort detta, men om inte så är det bara en vänlig upplysning så det inte blir strul senare.
Intels "promo" sida gör en kontroll av hårdvaran i din dator när du claimar BF6 koden. Så om du inte har någon av de "kvalificerade" produkterna i din dator när du matar in koden så kommer den inte accepteras. Du kan alltså inte sälja koden som du fick på kvittot vid köpet av din processer.
Du som säljare måste skapa ett konto på Intel promo sidan. Mata in koden du fick vid köpet (och då givetvis ha processorn i datorn som kvalificerade till BF6 koden)
När det är klart då läggs BF6 till på ditt Intel promo konto och man kan claima sin riktiga BF6 nyckel som man använder på EA från och med den 3/10
Jag har precis gjort hela processen själv.
Så för att förtydliga mig själv så finns det ingen kod att sälja förrän tidigast den 3/10 när du själv hämtat den från Intel sidan.
Det är första dagen som man kan hämta den "riktiga" koden och installera BF6 via EA appen.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.