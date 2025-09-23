Battlefield 6 Kod

Hej.

Du kanske redan gjort detta, men om inte så är det bara en vänlig upplysning så det inte blir strul senare.

Intels "promo" sida gör en kontroll av hårdvaran i din dator när du claimar BF6 koden. Så om du inte har någon av de "kvalificerade" produkterna i din dator när du matar in koden så kommer den inte accepteras. Du kan alltså inte sälja koden som du fick på kvittot vid köpet av din processer.

Du som säljare måste skapa ett konto på Intel promo sidan. Mata in koden du fick vid köpet (och då givetvis ha processorn i datorn som kvalificerade till BF6 koden)

När det är klart då läggs BF6 till på ditt Intel promo konto och man kan claima sin riktiga BF6 nyckel som man använder på EA från och med den 3/10

Jag har precis gjort hela processen själv.