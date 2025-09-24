Helt Död HP ENVY TE02-1050no DT PC

Megswed
Medlem
●
Min snar 2 åriga HP ENVY gick inte att starta i morse.....HELT död. Har funkat klockrent sedan köpet 29/1 2024, stängde ner som vanligt i går kväll -- i mors inte ett liv. Vad kan ha hänt? Vad orostecken kan jag har missat under gårdagen?
Har haft HP:s datorer, skrivare etc sedan 1980-talet och det har alltid varit driftssäkra. Fan, har en laptop från 2005 som fått hett te, mjölk, morotsjuice mm över sig + t.o.m började brinna på undersidan pga av en het platta och den fungerar klockrent ändå/fortfarande så en dator som dör helt inte ens 2 år gammal är en anomali.
Några tips/idéer om hur jag räddar datan på hårddisken. / Maggan
Du har tre års reklamationsrätt så ta den till butiken där du köpte den och begär att få det reparerat enligt reklamationsrätten.
På informationssupermotorvägen sedan 1997.
SKa ringa HP direkt. Tack så hjärtligt
SKa ringa HP direkt. Tack så hjärtligt
Varsågod. Börjar de beklaga sig över att de inte kan hjälpa dig för att garantin är slut så kan du alltid säga till dem att du inte söker garanti utan reklamation och även länka till den här artikeln:
https://www.konsumentverket.se/konsumentratt-process/reklamer...
På informationssupermotorvägen sedan 1997.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.