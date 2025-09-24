Helt Död HP ENVY TE02-1050no DT PC

Min snar 2 åriga HP ENVY gick inte att starta i morse.....HELT död. Har funkat klockrent sedan köpet 29/1 2024, stängde ner som vanligt i går kväll -- i mors inte ett liv. Vad kan ha hänt? Vad orostecken kan jag har missat under gårdagen?

Har haft HP:s datorer, skrivare etc sedan 1980-talet och det har alltid varit driftssäkra. Fan, har en laptop från 2005 som fått hett te, mjölk, morotsjuice mm över sig + t.o.m började brinna på undersidan pga av en het platta och den fungerar klockrent ändå/fortfarande så en dator som dör helt inte ens 2 år gammal är en anomali.

Några tips/idéer om hur jag räddar datan på hårddisken. / Maggan