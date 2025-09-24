Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Helt Död HP ENVY TE02-1050no DT PC

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Helt Död HP ENVY TE02-1050no DT PC

Min snar 2 åriga HP ENVY gick inte att starta i morse.....HELT död. Har funkat klockrent sedan köpet 29/1 2024, stängde ner som vanligt i går kväll -- i mors inte ett liv. Vad kan ha hänt? Vad orostecken kan jag har missat under gårdagen?

Har haft HP:s datorer, skrivare etc sedan 1980-talet och det har alltid varit driftssäkra. Fan, har en laptop från 2005 som fått hett te, mjölk, morotsjuice mm över sig + t.o.m började brinna på undersidan pga av en het platta och den fungerar klockrent ändå/fortfarande så en dator som dör helt inte ens 2 år gammal är en anomali.

Några tips/idéer om hur jag räddar datan på hårddisken. / Maggan

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du har tre års reklamationsrätt så ta den till butiken där du köpte den och begär att få det reparerat enligt reklamationsrätten.

Visa signatur

På informationssupermotorvägen sedan 1997.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tack, o tack

SKa ringa HP direkt. Tack så hjärtligt

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Megswed:

SKa ringa HP direkt. Tack så hjärtligt

Gå till inlägget

Varsågod. Börjar de beklaga sig över att de inte kan hjälpa dig för att garantin är slut så kan du alltid säga till dem att du inte söker garanti utan reklamation och även länka till den här artikeln:
https://www.konsumentverket.se/konsumentratt-process/reklamer...

Visa signatur

På informationssupermotorvägen sedan 1997.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar