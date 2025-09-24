Är det här bra valuta för mina pengar?

Hej allesammans!

Jag har blivit erbjuden att köpa en begagnad dator med dessa specifikationer;

Processor:

AMD X7800X3D 8 kärnor, 16 trådar i 4.2ghz

Moderkort;

Asus B650E-F

Grafikkort;

Galax RTX 4090 24GB

Ramminnen;

G-Skill 2X16GB 6000mhz

Hårddiskar;

2st 2000gb NVME SSD (sitter på moderkortet + 2st 1000gb Sata SSD (monterade I chassit)

Luftkylning i hela chassit (Noctua processorkylare med fläktar)

Nätaggregat (Corsair) 1000W, eller så är det 1200W, osäker.

Säljaren försäkrar mig om att datorn är i toppskick och han vill ha 25 000kr, då installerar han även ett nytt windows 11 till mig.

Eftersom att jag vet ganska lite om datorer själv så måste jag fråga er som kan, är det här en bra deal för mig?, kommer jag att få valuta för mina pengar?

Min önskan är att kunna spela i 4k.

Tack i förhand för ditt hjälpsamma svar.