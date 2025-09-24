Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Rykte: Intel Xess får Multi Frame Generation

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Rykte: Intel Xess får Multi Frame Generation

En Redditanvändare hittade referense till detta i senaste drivrutinen.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Bra. Kom igen Intel. Visa Nvidia att det går att göra prisvärda grafikkort med kul funktioner.

Visa signatur

Min Dator: AMD 3600 | 24 GB RAM | Asus X570 Prime | Fractal Design Arc R2 | Thermalright Silver Arrow | Dell U2412M | IBM Model M

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Najs med ett steg frammåt i konkurrens snurran! Med tanke på att vi fått 1000 bakåtsteg den senaste veckan….

Visa signatur

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

kanske blir en arc b570 10gb för att testa på MFG om drivrutinerna inte är för dåliga och de spel jag och polaren lirar så kanske han får kortet av mig i födelsedags present då han surrar på en 1060 just nu...

Visa signatur

My rig 144hz 1440p 27" samsung g5, Asus Dual 5060ti 16gb, 5700x3d, TR Peerless assassin,MSI b550 pro vdh wifi, 32GB 3600MHz Vengeance, 1tb Pm9a1, 3TB SSD +4TB HDD, corsair rm750, Phantek p400a.
backup 180Hz MSI 1080p 24", Sapphire rx7600 8gb, Ryzen 5800x,Peerless assassin 120 , Msi b550 pro vdh wifi, 32gb 3200 corsair, 1tb PM9a1 + 2tb P220, Seasonic focus 650w, Asus Prime ap201
3rd PC Asus rtx4060, ryzen 5600, MSI b550 pro vdh, 32GB 3200, 1tb Samsung PM9A1, 1tb mx500, MSI MAG650w. HTPC Asus dual rtx3060 12gb, 10400F, 16GB, 500GB NVME, 960GB A400
Laptop Lenovo Legion 5, 2060, 4800H, 16GB, 1,5TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

XeSS är precis lika bra som DLSS, men att gå i Nvidia's fotspår med fejkade bildrutor får mig snarare att dra öronen åt mig.

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar