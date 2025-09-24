ChromeOS / FydeOS

Hej!

För några år sedan testade jag chromeOS med hjälp av Brunch i min laptop men vid någon uppdatering slutade det fungera, det visade sig att min hårdvara inte längre stöddes. Jag körde det på en Thinkpad T450s.

Tänkte kolla lite på det igen och googlade efter alternativ.

Hittade FydeOS. Det har stöd för android och linux i chromeos. Går att få google play också.

Det finns i versioner även för äldre hårdvara och några olika SBC såsom raspberry pi5.

https://fydeos.io

Finns också en opensource-variant openfyde. Ska vara ganska likt FydeOS, kanske mer avsett för utvecklare.

Men funkar android-appar med google play där? Verkar vara så att man kan sideloada androidappar men inte ha google play store?

https://openfyde.io/

Sedan finns ju ChromeOS-flex direkt från google:

https://chromeos.google/products/chromeos-flex/

Men då får man inte android subsystem.

Men man kan köra linux-appar (går också att göra i FydeOS och openfyde).

Vad är era erfarenheter med att installera ChromeOS på en vanlig dator?