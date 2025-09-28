SweClockers drop!
Nya fläktar till NAS? (Silverstone DS380)

Nya fläktar till NAS? (Silverstone DS380)

Hejsan

Jag har en egenbyggd NAS, chassi är Silverstone DS380. bild1 bild2
Sidofläktarna i chassit (hårddiskkylning) börjar bli dåliga p.g.a. ålder, så jag kollar på att byta ut till nya fläktar.
Tyvärr är jag oerfaren när det kommer till fläktar, val av fläktar, utbyte/montering et.c.

Vad jag söker:
- Tysta, men fortfarande bra prestanda.
- 120x120x25 mm
- 3-pin (alltså ej PWM), styrningen i chassit är inte PWM.

Om jag förstått rätt så är fläktar typiskt designade antingen för luftflöde, eller statiskt tryck. Om jag minns rätt så är statiskt tryck viktigt för hårddiskkylning i DS380 (men jag kan ta fel).

Jag har sökt lite och fastnade för dessa två som verkar rätt bra:

NF-P12 redux-900
https://noctua.at/en/nf-p12-redux-900/specification

NF-S12A FLX
https://noctua.at/en/nf-s12a-flx/specification

NF-P12 900rpm är otroligt tyst, men inte så högt luftflöde.
NF-S12A FLX (utan L.N.A.) har 5dB högre ljudnivå, bättre luftflöde.

Om NF-P12 900rpm är tillräcklig för att kyla hårddiskarna så skulle det vara super, NAS:en bör bli jättetyst då.

Vad tror ni om dessa två fläktar? Borde jag kanske välja en helt annan fläkt?

900 rpm bör räcka, kräver inget större flöde så länge du inte har hög ambient temp I rummet

