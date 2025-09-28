Nya fläktar till NAS? (Silverstone DS380)

Hejsan

Jag har en egenbyggd NAS, chassi är Silverstone DS380. bild1 bild2

Sidofläktarna i chassit (hårddiskkylning) börjar bli dåliga p.g.a. ålder, så jag kollar på att byta ut till nya fläktar.

Tyvärr är jag oerfaren när det kommer till fläktar, val av fläktar, utbyte/montering et.c.

Vad jag söker:

- Tysta, men fortfarande bra prestanda.

- 120x120x25 mm

- 3-pin (alltså ej PWM), styrningen i chassit är inte PWM.

Om jag förstått rätt så är fläktar typiskt designade antingen för luftflöde, eller statiskt tryck. Om jag minns rätt så är statiskt tryck viktigt för hårddiskkylning i DS380 (men jag kan ta fel).

Jag har sökt lite och fastnade för dessa två som verkar rätt bra:

NF-P12 redux-900

https://noctua.at/en/nf-p12-redux-900/specification

NF-S12A FLX

https://noctua.at/en/nf-s12a-flx/specification

NF-P12 900rpm är otroligt tyst, men inte så högt luftflöde.

NF-S12A FLX (utan L.N.A.) har 5dB högre ljudnivå, bättre luftflöde.

Om NF-P12 900rpm är tillräcklig för att kyla hårddiskarna så skulle det vara super, NAS:en bör bli jättetyst då.

Vad tror ni om dessa två fläktar? Borde jag kanske välja en helt annan fläkt?