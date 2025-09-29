Testresultat avslöjar Intels nya Threadripper-utmanare

Jag har endast haft vanliga CPU för speldatorer, men jag använder ibland tunga videoredigeringsprogram och även program som Lightroom/PS och en del annat som kan vara krävande. Samt spel. Det brukar då vara endast 2st minnekanaler men jag hade en Core i7 för länge sedan med 3st minneskanaler och minns att det kändes som ett stort lyft. Här i nyheten står det om 4 respektive 8 minneskanaler, men finns det några moderkort + CPU som inte är allt för dyra numera som klarar 3st minneskanaler? Jag funderar på en uppgradering här framåt, men det blir inte någon monsterprocessor med 86 kärnor då den lär kosta multum