Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Testresultat avslöjar Intels nya Threadripper-utmanare

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Testresultat avslöjar Intels nya Threadripper-utmanare

Ett testexemplar av kommande Granite Rapids-WS visar en processor med 86 kärnor.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Lite förvånande att de så här många år senare kommer med en ny sockel och ett maxtak på färre kärnor? Jag menar såklart räcker nog detta och blir över för de allra flesta, men threadripper och epyc har ju haft större antal länge nu

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har endast haft vanliga CPU för speldatorer, men jag använder ibland tunga videoredigeringsprogram och även program som Lightroom/PS och en del annat som kan vara krävande. Samt spel. Det brukar då vara endast 2st minnekanaler men jag hade en Core i7 för länge sedan med 3st minneskanaler och minns att det kändes som ett stort lyft. Här i nyheten står det om 4 respektive 8 minneskanaler, men finns det några moderkort + CPU som inte är allt för dyra numera som klarar 3st minneskanaler? Jag funderar på en uppgradering här framåt, men det blir inte någon monsterprocessor med 86 kärnor då den lär kosta multum

Visa signatur

| i5 10600k@4,7 Ghz | AMD 6800 | 4Ghz RAM | 1 TB m.2 |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av kaptenperre:

Jag har endast haft vanliga CPU för speldatorer, men jag använder ibland tunga videoredigeringsprogram och även program som Lightroom/PS och en del annat som kan vara krävande. Samt spel. Det brukar då vara endast 2st minnekanaler men jag hade en Core i7 för länge sedan med 3st minneskanaler och minns att det kändes som ett stort lyft. Här i nyheten står det om 4 respektive 8 minneskanaler, men finns det några moderkort + CPU som inte är allt för dyra numera som klarar 3st minneskanaler? Jag funderar på en uppgradering här framåt, men det blir inte någon monsterprocessor med 86 kärnor då den lär kosta multum

Gå till inlägget

AMD threadripper hat några CPUer runt 10-15k med quad channel. Det är nog det billigaste relevanta man kan hitta nu.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av kaptenperre:

Jag har endast haft vanliga CPU för speldatorer, men jag använder ibland tunga videoredigeringsprogram och även program som Lightroom/PS och en del annat som kan vara krävande. Samt spel. Det brukar då vara endast 2st minnekanaler men jag hade en Core i7 för länge sedan med 3st minneskanaler och minns att det kändes som ett stort lyft. Här i nyheten står det om 4 respektive 8 minneskanaler, men finns det några moderkort + CPU som inte är allt för dyra numera som klarar 3st minneskanaler? Jag funderar på en uppgradering här framåt, men det blir inte någon monsterprocessor med 86 kärnor då den lär kosta multum

Gå till inlägget

Går att ställa in antalet minneskanaler på Prisjakt när du listar cpuer. Men Lightroom kan ju använda GPUn för acceleration.

https://helpx.adobe.com/se/lightroom-cc/kb/lightroom-gpu-faq....

Visa signatur

Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

HEDT/WS-grejer har sprungit iväg i pris. Jag hade en 5960x för många år sedan, och MSRP för den var 999 USD. Nu ligger motsvarande WS-processorer på minst 5-6 ggr pengarna.

Visa signatur

Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av superapan:

HEDT/WS-grejer har sprungit iväg i pris. Jag hade en 5960x för många år sedan, och MSRP för den var 999 USD. Nu ligger motsvarande WS-processorer på minst 5-6 ggr pengarna.

Gå till inlägget

Nja, du får en Threadripper 9960X (24 kärnor) för 1500$, 5960X kostade ju 1000$ och räknar man med inflationen så blir det 1380$ idag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Hoppitoss:

Nja, du får en Threadripper 9960X (24 kärnor) för 1500$, 5960X kostade ju 1000$ och räknar man med inflationen så blir det 1380$ idag.

Gå till inlägget

Ja sant; dock hade 5960X dubbelt så många kärnor som värsta desktopvarianten, och var ett flaggskepp inom HEDT/WS. En TR 9960X är inte fullt lika imponerande i jämförelse.

Visa signatur

Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av superapan:

Ja sant; dock hade 5960X dubbelt så många kärnor som värsta desktopvarianten, och var ett flaggskepp inom HEDT/WS. En TR 9960X är inte fullt lika imponerande i jämförelse.

Gå till inlägget

Nej, men fortfarande har den dubbelt så många CCDs jämfört med den bästa för AM5 (4 st med 6 kärnor var) och stöder flera gånger fler PCI-e banor.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av superapan:

HEDT/WS-grejer har sprungit iväg i pris. Jag hade en 5960x för många år sedan, och MSRP för den var 999 USD. Nu ligger motsvarande WS-processorer på minst 5-6 ggr pengarna.

Gå till inlägget
Skrivet av Hoppitoss:

Nja, du får en Threadripper 9960X (24 kärnor) för 1500$, 5960X kostade ju 1000$ och räknar man med inflationen så blir det 1380$ idag.

Gå till inlägget

Jag köpte min Threadripper för under 4500 sek inklusive moms från svensk butik. Helt sjukt hur AMD höjde priserna efter att Intel gav upp. ☹️

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av 0cool:

Jag köpte min Threadripper för under 4500 sek inklusive moms från svensk butik. Helt sjukt hur AMD höjde priserna efter att Intel gav upp. ☹️

Gå till inlägget

Tycker dom går rätt linjärt uppåt med antalet CCD kretsar och antalet minnes kanaler

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar