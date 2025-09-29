Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Testresultat avslöjar Intels nya Threadripper-utmanare
medbor
Medlem ★
Like-magnet
●
kaptenperre
Medlem ★
●
Visa signatur
| i5 10600k@4,7 Ghz | AMD 6800 | 4Ghz RAM | 1 TB m.2 |
Chibariku
Medlem ★
●
Tempel
Medlem ★
●
Visa signatur
Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060
superapan
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF
superapan
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF
0cool
Medlem ★
●