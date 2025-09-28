SweClockers drop!
G600, X15, M811 eller liknande MMO-mus

G600, X15, M811 eller liknande MMO-mus

Tjena SweClockers!

Tänkte fråga om någon har en MMO-mus, som inte är Razer Naga eller SteelSeries Aerox, ligger och samlar damm?

Modeller som särskilt fångat mitt intresse:

  • Logitech G600

  • EVGA X15

  • Redragon M806/M811

Premierar om den är trådlös, men inte ett krav. Däremot ska alla knappar fungera utan dubbelklick eller jolt-cola som gör dem tröga. Ju billigare desto bättre, visuellt slitage är inga problem!

Skicka gärna ett PM med modell och prisförslag

