G600, X15, M811 eller liknande MMO-mus

Yatagarasu
Skribent ★
●
Visa signatur
< R5 7600X | 32 GB 6000 MT/s | RX 9070 XT >
< Redmi Note 14 Pro | Redmi Pad SE 11" >
Tjena SweClockers!
Tänkte fråga om någon har en MMO-mus, som inte är Razer Naga eller SteelSeries Aerox, ligger och samlar damm?
Modeller som särskilt fångat mitt intresse:
Logitech G600
EVGA X15
Redragon M806/M811
Premierar om den är trådlös, men inte ett krav. Däremot ska alla knappar fungera utan dubbelklick eller jolt-cola som gör dem tröga. Ju billigare desto bättre, visuellt slitage är inga problem!
Skicka gärna ett PM med modell och prisförslag
