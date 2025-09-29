HP Elitebook 840 G5 14" i5-8250U/16GB/256GB - toppskick / 830 G5

lerutis
Tja,
HP Elitebook 840 G5
14" skärm med full hd 1920x1080 upplösning
Processor i5-8250U
Minne 16GB
Grafikkort Intel HD
Hårddisk 240GB ssd nvme m2
Webcam
Wifi, Nätverkskort, usb c, usb, hdmi,
Bakgrundsbelyst tangentbord.
Batteri runt 80% kapacitet kvar.
Laddare ingår, preppat med cleant Windows 11 pro.
Dessa säljs dyrt hos refurb sidor, ovanlig dyrt, slutpriser tradera verkar vara allt från 1800-2500:-
Jag säljer för 1900:- + frakt.
Alla är rengjorda, ny kylpaste, dom är så bra dom kan bli
finns 4st som jag refurbat, inget prut eller buidgivning.
Finns även 2st 830 G5, samma spec
