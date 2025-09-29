HP Elitebook 840 G5 14" i5-8250U/16GB/256GB - toppskick / 830 G5

Tja,

HP Elitebook 840 G5

14" skärm med full hd 1920x1080 upplösning

Processor i5-8250U

Minne 16GB

Grafikkort Intel HD

Hårddisk 240GB ssd nvme m2

Webcam

Wifi, Nätverkskort, usb c, usb, hdmi,

Bakgrundsbelyst tangentbord.

Batteri runt 80% kapacitet kvar.

Laddare ingår, preppat med cleant Windows 11 pro.

Dessa säljs dyrt hos refurb sidor, ovanlig dyrt, slutpriser tradera verkar vara allt från 1800-2500:-

Jag säljer för 1900:- + frakt.

Alla är rengjorda, ny kylpaste, dom är så bra dom kan bli

finns 4st som jag refurbat, inget prut eller buidgivning.

Finns även 2st 830 G5, samma spec

