Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

HP Elitebook 840 G5 14" i5-8250U/16GB/256GB - toppskick / 830 G5

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

HP Elitebook 840 G5 14" i5-8250U/16GB/256GB - toppskick / 830 G5

Tja,

HP Elitebook 840 G5
14" skärm med full hd 1920x1080 upplösning
Processor i5-8250U
Minne 16GB
Grafikkort Intel HD
Hårddisk 240GB ssd nvme m2
Webcam
Wifi, Nätverkskort, usb c, usb, hdmi,
Bakgrundsbelyst tangentbord.

Batteri runt 80% kapacitet kvar.

Laddare ingår, preppat med cleant Windows 11 pro.

Dessa säljs dyrt hos refurb sidor, ovanlig dyrt, slutpriser tradera verkar vara allt från 1800-2500:-

Jag säljer för 1900:- + frakt.

Alla är rengjorda, ny kylpaste, dom är så bra dom kan bli

finns 4st som jag refurbat, inget prut eller buidgivning.

Finns även 2st 830 G5, samma spec

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Gammal geek som lurkar runt

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar