Har jag kommit på en ny Chiffer??

Hej. För något år sedan lärde jag mig om chiffer i skolan. Det fick mig att tänka på om jag kunde göra en enkel men ändå lätt chiffer själv.

Jag vet ej om denna finns eller ej, men har sett liknande.

Det fungerar på följande:

översta raden av ett svenskt tangentbord (qwertyuiopå)

Skrivs in på mellersta raden och vice versa.

(asdfghjklöä)

Där a = q

Ex: hej = ydu (h=y, e=d, j=u)

Den nedersta raden skrivs med dubbelbokstav på den mellersta raden.

Z=dd

V=hh

Det enda krånliga är att vissa ord kan få lite mer bokstäver.

Ex.

Rönnbär = Fpkkkkjjåf

När jag testade Ai för detta ord fick Ai hjärnsläpp

Så jag har lagt till att vid dubbel bokstav av nedersta raden 2 stora bokstäver.

Rönnbär = FpKKjjåf

Detta chiffer är lite mer av att man får tänka är detta verkligen ett ord eller ej?

Testa gärna att skriva något så kan vi försöka klura ut det tillsammans:)

Nedan kmr full tabell av alla ord

Komplett tabell:

| Original | Krypterad |

| -------- | --------- |

| q | a |

| w | s |

| e | d |

| r | f |

| t | g |

| y | h |

| u | j |

| i | k |

| o | l |

| p | ö |

| å | ä |

| a | q |

| s | w |

| d | e |

| f | r |

| g | t |

| h | y |

| j | u |

| k | i |

| l | o |

| ö | p |

| ä | å |

| z | aa |

| x | ss |

| c | dd |

| v | ff |

| b | gg |

| n | hh |

| m | jj |

| zz | D |

| xx | FF |

|cc | GG |

|vv | HH |

|bb |JJ |

|nn | KK |

|mm | LL |

Exempel:

| Klartext | Krypterad |

| -------- | --------- |

| hej | ydu |

| var | hhqf |

| kod | ile |

| snabb | wkkqjj | wkqJJ |

Om ni hittar några fel eller har synpunkter tveka ej att skriva.

Jag lät Ai skriva tabellen och exemplen men såg att den skrivit fel på ordet ”kod” och ”snabb”

//TM23