Har jag kommit på en ny Chiffer??

Har jag kommit på en ny Chiffer??

Hej. För något år sedan lärde jag mig om chiffer i skolan. Det fick mig att tänka på om jag kunde göra en enkel men ändå lätt chiffer själv.
Jag vet ej om denna finns eller ej, men har sett liknande.

Det fungerar på följande:

översta raden av ett svenskt tangentbord (qwertyuiopå)

Skrivs in på mellersta raden och vice versa.
(asdfghjklöä)

Där a = q

Ex: hej = ydu (h=y, e=d, j=u)

Den nedersta raden skrivs med dubbelbokstav på den mellersta raden.
Z=dd
V=hh

Det enda krånliga är att vissa ord kan få lite mer bokstäver.

Ex.
Rönnbär = Fpkkkkjjåf

När jag testade Ai för detta ord fick Ai hjärnsläpp
Så jag har lagt till att vid dubbel bokstav av nedersta raden 2 stora bokstäver.
Rönnbär = FpKKjjåf

Detta chiffer är lite mer av att man får tänka är detta verkligen ett ord eller ej?
Testa gärna att skriva något så kan vi försöka klura ut det tillsammans:)

Nedan kmr full tabell av alla ord

Komplett tabell:

| Original | Krypterad |
| -------- | --------- |
| q | a |
| w | s |
| e | d |
| r | f |
| t | g |
| y | h |
| u | j |
| i | k |
| o | l |
| p | ö |
| å | ä |
| a | q |
| s | w |
| d | e |
| f | r |
| g | t |
| h | y |
| j | u |
| k | i |
| l | o |
| ö | p |
| ä | å |
| z | aa |
| x | ss |
| c | dd |
| v | ff |
| b | gg |
| n | hh |
| m | jj |
| zz | D |
| xx | FF |
|cc | GG |
|vv | HH |
|bb |JJ |
|nn | KK |
|mm | LL |

Exempel:

| Klartext | Krypterad |
| -------- | --------- |
| hej | ydu |
| var | hhqf |
| kod | ile |
| snabb | wkkqjj | wkqJJ |

Om ni hittar några fel eller har synpunkter tveka ej att skriva.
Jag lät Ai skriva tabellen och exemplen men såg att den skrivit fel på ordet ”kod” och ”snabb”

//TM23

Det kallas substitutionschiffer, ett tecken byts ut mot något annat enligt en översättningstabell.

Nu är jag inte så påläst om AI men att just AI får problem med att lösa sånt här är nog inte så konstigt.
Får några månader sen så tyckte väl ChatGPT att det var fyra stycken R i ordet strawberry.

Substitutionschiffet, som redan nämnts, var nog ett av de allra första som uppfanns. Nästa 3000 år gamla har hittats. Och också det lättaste att knäcka eftersom en simpel frekvensanalys knäcker dem.

T.o.m. i exemplet på Wikipedia om substitution cipher så nämns att byta en bokstav mot två

Men! Även fast andra kommit på det så har du fortfarande OCKSÅ kommit på det så du ansluter dig till skaran av forna stora tänkare. Fortsätt med det

Kul grej!

Försök använda den AI-tjänst du testat för att hjälpa dig skriva ett program som gör krypteringen åt dig; så att du kan köra:

kryptera "Hej jag heter TM23!"

och få tillbaka den krypterade strängen.

