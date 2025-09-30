Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Datorer och system Smarta hem Tråd

Philips Hue 40 W nätaggregat för utomhusbruk + tredje part ljusslinga?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Philips Hue 40 W nätaggregat för utomhusbruk + tredje part ljusslinga?

Jag funderar på om Philps Hue 40 W nätaggregat för utomhusbruk är kompatibel med exempelvis en slinga från Clas ohlsson, eller om kontakten är unik och endast passar till Philips Hue produkter?

Dessa två mer specifikt skulle jag vilja få ihop:

Philips Hue:
https://www.philips-hue.com/sv-se/p/hue-40-w-nataggregat-for-...

Ljusslinga:
https://www.clasohlson.com/se/LED-Pro-utbyggbar-istappsslinga...

Om inte dessa fungerar har någon något tips för att få ljusslingan kopplas till Apple Home, exempelvis en plugg som går att ha utomhus?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Dessa brukar ju ha spår som ska matcha varandra osäker på hur det ser ut på just dessa du länka.
Kanske en sån här passar om du redan inte har hue agget redan. https://deltaco.se/sh-ad01

Själv köpte jag en wifi plug och satte som brytare. https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/b...

Visa signatur

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av bärplockaren:

Dessa brukar ju ha spår som ska matcha varandra osäker på hur det ser ut på just dessa du länka.
Kanske en sån här passar om du redan inte har hue agget redan. https://deltaco.se/sh-ad01

Själv köpte jag en wifi plug och satte som brytare. https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/b...

Gå till inlägget

Den första från Deltaco är den den kompatibel med Apple Home Kit?

Den från Jula verkar ju otroligt smidig, synd bara att den inte har stöd för Apple Home Kit, men man kanske klarar sig utan det…

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar