Kan inte installera drivrutiner för wifi på Asus tuf gaming b850 plus wifi

Tjena nån som har ett bra tips på hur jag ska göra för att det ska gå att installera drivrutiner för wifi har tyvärr ingen annan möjlighet vilka drivrutiner ja än tar går det inte ens att installera dom
Det verkar ju finnas både realtek och mediatek-varianter så har du provat med båda?
Från moderkortets nerladdningssida:
MediaTek WiFi Driver v5.6.0.3998 for Windows 11 64-bit
Realtek RTL8922AE WiFi driver v6102.24.129.104 for Windows11 64-bit
