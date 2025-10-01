Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Effektiv kylning för backplate? (RTX 3090, inget vatten)

1
Vilka är de bästa alternativen gällande effektiv kylning för backplate på ett RTX 3090? Gainward är tillverkare i mitt fall.

Såvitt jag förstår så är det bästa sättet att hantera 3000-seriens kokheta VRAM.

Ingenting som involverar vatten, tack.

Är du säker på att backplaten har kontakt med vrm:en?

Oftast brukar det bara vara minneschippen på baksidan av kretskortet som (om någon komponent) har kontakt med backplaten.

Det blir lättar att hjälpa dig om du skriver exakt modell av kortet och vad det verkliga problemet är. Har du en bild på de olika temperaturerna du har mätt på kortet?

Jag har täckt min backplate med små kylflänsar, typ sådana här (fast inte alls just dem, mina är finare, högre och bättre):
https://www.amazon.se/VooGenzek-Kylfl%C3%A4nsar-Raspberry-Alu...

Det hjälpte flera grader, jag minns inte hur mycket, kanske till och med tvåsiffrigt. Kostade typ 200 spänn eller nåt sånt. Funkade långt över förväntan, är ju liksom RAM -> Kuddar -> Backplate -> Klistriga kuddar -> Fjompiga kylflänsar.

Flänsarna blir skitvarma, men eftersom luften bara sveper över dem och inte "pressas" som genom en vanlig luftkylare, blir inte verkansgrade av fläkteriet så förbannat bra som man velat, men det funkar absolut bättre än utan!

Jag har inte heller någon fläkt som är nära eller anpassad att blåsa just där - Har ett grisastort chassi så de får bara den vanliga genomströmningen av luft från fronten typ.

... sen har jag även radiatorer i botten, som blåser uppåt, med varm luft på GPUn från botten, så tja, om jag bara gjort om den, hade jag kanske inte behövt några små kylflänsar alls, men det är ju en annan femma.

Skrivet av shugge:

Är du säker på att backplaten har kontakt med vrm:en?

Oftast brukar det bara vara minneschippen på baksidan av kretskortet som (om någon komponent) har kontakt med backplaten.

Det blir lättar att hjälpa dig om du skriver exakt modell av kortet och vad det verkliga problemet är. Har du en bild på de olika temperaturerna du har mätt på kortet?

Ursäkta, jag antog att det skulle komma generella förslag, men det är ett Gainward RTX 3090 Phoenix. Problemen jag försöker lösa är hot spot och memory junction på över 100 grader vid full belastning. Tack vare svar från dig i en annan tråd så förstår jag att hot spoten sannolikt härstammar från själva GPU:n, men gällande memory junction har jag googlat mig till att många tipsar om att byta ut backplaten mot ett vattenblock eller addera nån kylning på backplaten, men haft svårt att hitta specifika lösningar.

Såhär såg det ut senast jag öppnade upp kortet för några månader sen:

