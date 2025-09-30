Muskampen 2025: Segraren korad!
Logitech lanserar MX Master 4 - nu med haptisk feedback

Melding Plague

Logitech lanserar MX Master 4 - nu med haptisk feedback

Funktionen du inte visste att du ville ha, alternativt aldrig bett om.

Medlem

Va väldigt hypad på musen, tyvärr så ids jag inte med en så långsam mus. 125hz uppdateringsfrekvens är inte tillräckligt.

Då spelar jag inte på musen, men min precision när jag rör runt musen i videoredigeringsprogram är viktigt för att jag ska arbeta snabbt.

Gemini
The Blue Smurf
Got Rads?
Diskutera drönare med mig!

Medlem

Det var just sensorn som jag hade bekymmer med på MX Master 3, för låg Hz eller liknande. Funkar som jobbmus, men inget annat.

Har dock varit ute efter MX Anywhere 3S Pale Gray, men kommer aldrig på rea

Får se ifall jag skaffar denna i Pale Gray istället.

GPU: ASUS TUF 4070 Ti | CPU: Ryzen 5 9600 Non-X | RAM: G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL32
Mobo: ASUS TUF Gaming B650-E WIFI | PSU: be quiet! 750W | Chassi: Fractal Design Define 7 Compact

Medlem

Detta är inte Logitechs första mus med haptisk feedback. Logitech iFeel mössen gjorde detta för många år sedan också.

Medlem

Bra med en mus som vibrerar när det behövs precision 😂

Funkar säkert men låter ironiskt som koncept.

Medlem

Ja precis vad man vill ha när man behöver mm-precision jaga motståndare i pixelstorlek, VIBRATION !!! ...oh ja varför vill man ha bra batteritid?

Medlem

48% återvunnen plats.... sen stoppar vi en elmotor som aldrig hade behövts eller efterfrågats som görs av blodmetaller ifrån Kongo. Utmärkt !

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

