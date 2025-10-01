Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

*Såld* Apple watch ultra, bra skick

*Såld* Apple watch ultra, bra skick

Apple watch Ultra med trail loop armband och laddare.
Bra skick. Pga uppdatering. Klockan är återställd.

Finns i centrala Malmö: Pris 2900:- eller högre bud

Kan skickas men då efter utförd betalning.

Nytt bud: 2 900 kr +frakt
Vad ligger batterihälsan på?

Skrivet av Abubu:

Vad ligger batterihälsan på?

87-88%

Reserverad...

Om den inte är såld utan enbart reserverad så rekommenderar jag att inte skriva "*såld*" i rubriken för du har bara 24h på dig att ändra i annonsen, sen är det skrivet i sten o du behöver betala en gång till för att ta bort "*såld*".

Bara ren omtanke

Bara ren omtanke

Skrivet av Jonhed:

Om den inte är såld utan enbart reserverad så rekommenderar jag att inte skriva "*såld*" i rubriken för du har bara 24h på dig att ändra i annonsen, sen är det skrivet i sten o du behöver betala en gång till för att ta bort "*såld*".

Bara ren omtanke

Bara ren omtanke

Först "reserverad", sedan när affären blev klar är den "Såld", men tack för input. Ska skriva enbart i tråden nästa gång. Tack!

Skrivet av richard_malmoe:

Först "reserverad", sedan när affären blev klar är den "Såld", men tack för input. Ska skriva enbart i tråden nästa gång. Tack!

Det var av ren omtanke om din ekonomi, bara så du 100% förstår varför jag ens ides skriva det!

Skrivet av Jonhed:

Det var av ren omtanke om din ekonomi, bara så du 100% förstår varför jag ens ides skriva det!

Förstod det. Tog absolut inte illa upp.
Ha en skön helg!
Ha en skön helg!

