Här är SweClockers lag till Battlefield 6: Slaget

Melding Plague

Här är SweClockers lag till Battlefield 6: Slaget

Rosenvik har utsett gänget som ska ge FZ en match den 19 oktober.

Läs hela artikeln här

Administrativ avgift

@Rosenvik tog inte med mig i laget automatiskt vinst till @tompa

Medlem

Vilken kul grej med slaget!

Redaktion
Chefredaktör
Skrivet av andra94:

@Rosenvik tog inte med mig i laget automatiskt vinst till @tompa

Det finns ändå fortfarande möjlighet att vara med och slåss för SweC!

Administrativ avgift
Skrivet av Enviro:

Det finns ändå fortfarande möjlighet att vara med och slåss för SweC!

Känn pressen o rekrytera mig till @tompa så kan mina tjänster inhyras

