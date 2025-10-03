Vilken webbläsare använder ni, och varför?

Jag har i många år använt Chrome, men funderat lite på att kanske byta till Firefox, pga att det är bättre på integritet, och Chrome lär enligt uppgift gå ut hårt mot adblockers framöver, medan Firefox stödjer adblockers fullt ut. Men enligt ChatGPT så är Firefox något sämre på säkerhet än Chrome, så det är inte ett klockrent val.

Därför blir jag nyfiken på att läsa om vilken webbläsare ni andra använder och anledningarna bakom det.