Vilken webbläsare använder ni, och varför?

Vilken webbläsare använder ni, och varför?

Jag har i många år använt Chrome, men funderat lite på att kanske byta till Firefox, pga att det är bättre på integritet, och Chrome lär enligt uppgift gå ut hårt mot adblockers framöver, medan Firefox stödjer adblockers fullt ut. Men enligt ChatGPT så är Firefox något sämre på säkerhet än Chrome, så det är inte ett klockrent val.

Därför blir jag nyfiken på att läsa om vilken webbläsare ni andra använder och anledningarna bakom det.

Medlem

Safari privat och Chrome på jobbet.

Medlem

Firefox på datorn. Har använt den sedan tiden då den hette Netscape Navigator och har inte sett någon anledning att byta.
På mobilen använder jag Chrome, mest för att den var förinstallerad och jag inte har orkat byta då jag inte använder den särskilt ofta ändå.

Medlem

Vivaldi
kan med musrörelser använda kortkommandon
relativt lättvikt, inte open source dock.

Medlem

Firefox till det mesta, Edge som backup och för mjukvara som t.ex. Wootility som inte funkar i Firefox.

Har inte fått min iPhone än så inte hunnit prova och se vilken webbläsare jag kommer köra där, skulle vilja köra Firefox eller Edge ist för Safari. Tror det finns nån iCloud extension för att synca bookmarks och lösenord annars.

Medlem

Edge på jobbet, på grund att man slipper att authenciera sig på Microsofts tjänster, hemma Ungoogled Chromium.

Medlem

Firefox. Har kört med den i många år och jag trivs väldigt bra med den. Adblock funkar fortfarande bra också, så det är ett plus. Kör även med en blocker av short på youtube som också funkar riktigt bra. Den är ju inte felfri, men det är å andra sidan ingen webbläsare. Så man får överväga vad det är man värderar o.s.v.

Medlem

Vivaldi mest för att man kan ha flera tabs uppe samtidigt bredvid varandra i samma fönster.

Medlem

Firefox som huvudwebbläsare, Edge som 2:a webbläsare

Medlem

Floorp

Medlem

Firefox nästan jämnt sen den kom och numera Vivaldi i andra hand. Bra att använda andra än de största för annars blir det lätt monopolliknande situationer där utvecklingen avstannar.

Medlem

Kör enbart Brave. Låter som browsern för dig.

Medlem

Safari på Mac, iOS och iPadOS samt Firefox på speldatorn.

Medlem

Vivaldi, både på PCn och i mobilen. Körde Firefox länge tills det blev segt jämfört med Chrome, testade lite WaterFox och sen PaleMoon och till sist Vivaldi, som hade lagom med inställningar för utseende och inbyggd adblocker som funkar hyfsat.

Kan vara någon enstaka sida som krånglar ibland, typ SVTPlay, som man får köra i Chrome, kan iofs bero på just inbyggda adblockern och en addon för att stoppa autoplay av videos som jag kör.

Medlem

Kör Opera sedan väldigt många år, men planerar hela tiden att gå över till Vivaldi, snart.

Kör Chrome för att hantera barnen konto för mobiler etc (inloggad med flera olika profiler), Firefox då och då.

Mobilen? Opera mini sedan snart 20 år.

Hedersmedlem

Librewolf (baserat på Firefox). Kör inte Chrome-baserat mest för att jag inte vill ha monopol på webbläsare.
Bytte från Firefox mest pga deras Terms of Service-grej nyligen, men Librewolf är så likt att jag ibland glömmer vilken jag faktiskt använder.

Ser fram emot att Ladybird börjar bli användbart på riktigt.

Medlem

Chrome i macOS och Linux, utom i min gamla MBP, där jag har Firefox ESR (Chrome finns inte för Big Sur). Safari i iPhone, fast jag synkar lösenord med Chrome. Detta är smidigaste lösningen för mig. Jag funderar på att byta till Firefox överlag, då den har bra tilläggsstöd.

