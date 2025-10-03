Intresserad i AI kundtjänst

Tja, jag har sett mycket mer ai inom kundtjänst speciellt inom Swedbank som jag använder men är lite osäker på ai då jag har hört mycket dåligt om det och tycker det verkar intressant. så jag undrar mest bara om AIn funkar bra. Kan AI i kundtjänst vara bättre än mänsklig kundtjänst? Och det känns lite som att AI kan ta över kundtjänsten helt i framtiden men vet inte om det är en bra sak eller inte. Kan det vara det eller behöver något förändras för att det ska hända? Skulle gärna vilja veta vad ni tycker om detta.