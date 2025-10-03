Intresserad i AI kundtjänst

Forum Mjukvara Internettjänster Tråd

Tja, jag har sett mycket mer ai inom kundtjänst speciellt inom Swedbank som jag använder men är lite osäker på ai då jag har hört mycket dåligt om det och tycker det verkar intressant. så jag undrar mest bara om AIn funkar bra. Kan AI i kundtjänst vara bättre än mänsklig kundtjänst? Och det känns lite som att AI kan ta över kundtjänsten helt i framtiden men vet inte om det är en bra sak eller inte. Kan det vara det eller behöver något förändras för att det ska hända? Skulle gärna vilja veta vad ni tycker om detta.

Jag tycker att det har skett stora förändringar gällande vad man kan få svar på och även röstförståelse de senaste 2 åren men det är fortfarande en bit kvar tills man helt kan släppa mänsklig interaktion.
Den största fördelen som jag ser är att man slipper hemska väntetider/telefonköer eller att kopplas runt en massa de gånger som man har frågor som AI-förstärkt kundtjänst faktiskt kan svara på.

Har inte testat men rent spontant tror jag det kan vara bra. Om en Ai lär sig nästan alla frågor en kund kan ha och kan ge rätt svar eller lösning så borde det bli närmast perfekt. Sen kanske trist att det är en robot man pratar med och inte en människa. Ett område som jag tycker verkar mer intressant än kundtjänst är en Ai som är advokat. Tja!

Va? Använder Swedbank AI? Får nog leta efter en ny bank då. Tack för informationen

Lycka till att hitta en enda bank i Sverige som inte använder sig av AI på något sätt.

Tror absolut att AI lösningar kommer stå för majoriteten av kundtjänstens arbete framåt om den inte redan gör det idag - men med det sagt så kommer det finnas behov av människor oavsett, men att de 'lätta frågorna' ska inte hanteras av en människa.
Sättet jag själv är med och implementerar AI handlar inte om att ersätta människor utan snarare att höja produktiviteten på de arbetsuppgifter som skapar mest affärsvärde.

Yepp, det kommer bli en utmaning, om jag bestämmer mig för och byta.

