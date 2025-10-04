Skänkes: 32” Finlux TV

Finlux 32FLYR249BW

Inköpt på Media Markt 2014-02-09 (kvittot kvar 😲, gick på 2.490kr då), hittar tyvärr inga specifikationer på nätet.

Foten saknas då den suttit på väggen i grabbens rum sedan dag ett.

Men jag skickar med väggfästet, vilket är sväng- och tiltbart.

Fjärrkontroll, antennsladd och HDMI-kabel medföljer.

Inga repor eller skavanker.

Som ni ser på bilderna så fungerar både antenn- och HDMI-ingångarna.

Den lämpar sig bra som TV, men rekommenderar den inte som monitor till datorn.

Endast upphämtning i Järfälla.

Läs hela annonsen här