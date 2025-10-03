Hur förlänger du livslängden på datorn?

Jag gör inte något speciellt. Försöker ha ett positivt lufttryck på fläktarna i chassit för att minimera mängden damm som tar sig in via springorna i chassit istället för dammfiltren. Men vet faktiskt inte om det gör så stor skillnad då jag ej testat något annat.

Sen rengör jag dammfiltren när man städar lite noggrannare i lägenheten och blåser ibland igenom ur datorn helt för att få bort annat damm.

Kylpasta byter jag nästan aldrig. Såklart vid byte av någonting som kräver det som CPU / kylare, men också om jag byter chassi för att få en bra "baseline" i det nya.

Fungerar väldigt bra och har väldigt sällan problem med att det är för mycket damm i chassit eller påverkan på temperaturerna. Men förmodligen är det som du skriver att man byter ut komponenterna innan det blir för stora problem med detta. Alltid kul att läsa om någon har tips eller tricks som fungerar bra dock