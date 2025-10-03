Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Hur förlänger du livslängden på datorn?

1
Redaktion
Teknikredaktör

Hur förlänger du livslängden på datorn?

Jag måste erkänna att jag är rätt dålig på att ta hand om min dator. Det blir oftast bara att jag rycker ut damm när de börjar likna en liten hamster som flyttat in bakom gallret, men precis innan de blivit självmedvetna och gjort revolt. Annars rullar den på tills den gnäller högt nog för att jag ska motivera nästa inköp.

Vad gör ni som faktiskt är mer noga? Byter ni kylpasta regelbundet, blåser rent fläktar, städar systemet och så vidare? Eller är det mest placebo och de få graderna kallare hårdvara gör ändå ingen skillnad - man byter ut komponenterna för frekvent ändå.

Medlem

Jag är lat och gör knappt någonting annat än att öppna och blåsa ut dammet då och då. Eventuell prestandaförsämring över tid, om man inte är extremt lortig, sker så långsamt och gradvis att den inte märks i verkligheten förrän det realistiskt sett troligen är dags att byta något ändå.

Medlem

Blåser ur det lilla damm som samlas med oregelbundna mellanrum, kanske en gång per år. Inget annat behövs.

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Medlem

Jag gör inte något speciellt. Försöker ha ett positivt lufttryck på fläktarna i chassit för att minimera mängden damm som tar sig in via springorna i chassit istället för dammfiltren. Men vet faktiskt inte om det gör så stor skillnad då jag ej testat något annat.
Sen rengör jag dammfiltren när man städar lite noggrannare i lägenheten och blåser ibland igenom ur datorn helt för att få bort annat damm.

Kylpasta byter jag nästan aldrig. Såklart vid byte av någonting som kräver det som CPU / kylare, men också om jag byter chassi för att få en bra "baseline" i det nya.

Fungerar väldigt bra och har väldigt sällan problem med att det är för mycket damm i chassit eller påverkan på temperaturerna. Men förmodligen är det som du skriver att man byter ut komponenterna innan det blir för stora problem med detta. Alltid kul att läsa om någon har tips eller tricks som fungerar bra dock

Tangentbordskonnässör

Historiskt sett har jag alltid bytt grejer före det är dags att byta pasta. Nu när grafikkorten drar så förbannat med ström har jag dock bytt pasta (eller ja tekniskt sett bytte jag till vattenkylning) då fläktarna börja vråla mer och mer när man spelar.

Men börjar inte datorn låta som en jetmotor så händer det oftast inte mer än att ja blåser ur den med kompressorn lite då och då.

Mekaniska tangentbord - Guide ||
Gaming möss - Guide

Medlem

Bytade hårddisk förra året, passade på att ta ut den och blåsa rent, den såg inte så tokig ut. Inga husdjur och rätt städat hemma. Dessutom bra filter på chassit.
Men när jag öppnade garaget och började blåsa! 😅
Jag var rädd att grannarna skulle ringa brandkåren.

Medlem

Gör inte hellre några större mirakel utan blåser rent på dam när man städar, Windows brukar blåsas rent vid utbyte av viktigare komponenter annars en gång i halvåret om lusten faller på.

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem

Jag gör ingenting. Ingen dator jag ägt har dött av brist på underhåll.

DAN Cases A4-SFX | AMD Ryzen 7 9800X3D | Thermalright AXP90-X47 Full Copper |
INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Twin X2 | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI | Samsung 960 EVO 1TB | Corsair SF-600

1
