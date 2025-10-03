Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S
Hur förlänger du livslängden på datorn?
Det Otroliga Åbäket
Medlem ★
●
cyklonen
Medlem ★
●
Visa signatur
ichnusai
Medlem
●
huttala
Tangentbordskonnässör ★
●
Visa signatur
EmilH
Medlem ★
●
bärplockaren
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
Nioreh83
Medlem ★
●
Visa signatur
DAN Cases A4-SFX | AMD Ryzen 7 9800X3D | Thermalright AXP90-X47 Full Copper |
INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Twin X2 | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI | Samsung 960 EVO 1TB | Corsair SF-600