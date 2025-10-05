Forum Ljud, bild och kommunikation Ljud Tråd

Koppla ihop gammal projektor med ny soundbar

Koppla ihop gammal projektor med ny soundbar

Har länge tänkt få några pappapoäng och smälla upp min gamla Benq W1000+ för att kunna ha bio på kvällarna.

Då behövs ju också ljud, och väldigt lägligt reade Samsung ut HW-S711D. Enligt hemsidan har den inbyggd Chromecast och 1 HDMI out. Match made in heaven med min gamla projektor.

Väl levererad så visar det sig (om jag inte fattar helt fel) att det är en HDMI in och inte out och att Chromecasten bara är för ljud in. Och vad det verkar är projektorns två HDMI-anslutningar också bara in, för jag får det inte att funka med en chromecast i ena och soundbar i den andra.

Så hur löser jag det här? Såhär ser baksidan av projektorn ut:

Det jag har tänkt kanske kan funka är en Chromecast in i en HDMI-splitter, som skickar en HDMI till projektor och en till soundbar.

Alternativt Chromecast in i projektorns HDMI. 3,5mm från projektorn till RCA, RCA till en RCA till HDMI-omvandlare och vidare in i soundbarens HDMI.
Men då landar man ju på bara två kanaler.

Kommer något av det att funka, eller finns det något annat sätt?

Det som oroar mig lite är att när jag kopplar in ett par gamla datorhögtalare i 3,5mm på projektorn så får jag väldigt låg volym, trots att chromecast, projektor och högtalare är på max.

Soundbaren har endast HDMI out & det är för att kunna köra (e)ARC dvs. (enhanced) audio return channel till soundbaren från en TV exempelvis.

